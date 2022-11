RADANA (35): Bydlení s kamarádkou hořce lituji. Přišla jsem o byt i přátelství

Spolubydlení volí spousta lidí hlavně z finančních důvodů. Najít někoho, s kým budete v jedné domácnosti vycházet, ale není vůbec jednoduché. Své o tom ví i Radana, která kvůli tomu přišla o kamarádku.

S Luckou jsme se skamarádily v práci. Byly jsme v podobném věku a skvěle jsme si rozuměly, proto jsme i po šichtě chodily spolu na víno. Po roce si ale Lucka našla lépe placené místo a už jsme na sebe neměly tolik času.

Přesto jsme spolu zůstaly v kontaktu a sem tam zašly na skleničku. Když se s ní rozešel přítel a navrhla mi, zda bych s ní nešla do spolubydlení, byla jsem ráda, protože jsem se těšila na to, až si zase budeme bližší.

Už ve chvíli, co jsme byt hledaly, mě mělo varovat, že je každou chvíli na telefonu nedostupná a bylo tedy těžké se s ní domluvit na jakékoli prohlídce. Nakonec to klaplo a našly jsme si nádherný byt nedaleko centra.

Na první den jsem připravila šampaňské a chlebíčky a těšila se na to, jak bude zase všechno jako dřív. Jenže Lucka tam seděla celá zhroucená a sdělila mi, že přišla o práci. Slíbila mi ale, že si co nejdřív najde něco nového, aby mohla platit nájemné. Neměla jsem nejmenší důvod jí nevěřit.

Už po pár dnech jsem si ale všimla, že s ní něco není v pořádku. Přes den pospávala, takže jsem všechny problémy kolem bytu řešila pořád jenom já. Zato večer byla aktivní. Až do noci s někým telefonovala a u toho popíjela alkohol. Navíc v bytě i kouřila, což mi jako nekuřačce dost vadilo.

Po dvou týdnech jsem jí řekla, že to takhle dál nejde. Stále byla bez práce a nic si ani nehledala. V podroušeném stavu navíc rozbila pár věcí, takže můj pohár trpělivosti přetekl.

Po měsíci marné snahy jsem rezignovala na jakékoli domlouvání. Naše vztahy byly na bodu mrazu. Přece jen to byla ale kamarádka, a když jsem viděla, v jakém průšvihu lítá, zalarmovala jsem její rodiče. Ti za ní hned přijeli a v jejím pokoji našli spoustu prázdných láhví a velkou zásobu tvrdého alkoholu.

Sbalili jí věci a odvezli rovnou do léčebny. Protože jsem si nemohla dovolit ze svého platu táhnout nájemné sama, musela jsem hned řešit situaci s majiteli a dohodli jsme se na ukončení pronájmu. Byla to tvrdá zkušenost a nevím, zda bych do toho ještě s někým šla znovu.