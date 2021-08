RADKA (40): Chtěla jsem rozvést svého milence. Tak jsem předstírala rakovinu

Foto: iStock

Radka s Martinem byli milenci šest let. Po několika letech ale Radka přišla na to, že se do Martina zamilovala a chce jej mít jenom pro sebe. Byla pro to ochotná udělat a obětovat vše. Rozhodla se, že bude předstírat rakovinu. Doufala, že si tak získá Martinovu pozornost a on odejde od svojí rodiny.