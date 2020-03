RADKA (40): Ztratila jsem manžela, novou lásku jsem objevila v práci

K Radce byl osud opravdu tvrdý. Když krátce po svatbě přišla o manžela, nevěřila, že se ještě někdy zamiluje a dočká se vysněné velké rodiny. Nečekala ani to, že by se mohla zamilovat v práci...

S Pavlem jsme se brali po tříleté známosti. Měli jsme plány do budoucna, těšili se na velkou rodinu, plánovali minimálně tři děti. Společně jsme kreslili plány našeho velkého domu, pro který jsme už koupili pozemek.

Všechno ale zkomplikovala jeho těžká nemoc, jež se projevila tři měsíce po svatbě. Zpočátku jsme se snažili být optimističtí, držela jsem ho nad vodou, jak to jen šlo. Vyhlídky byly celkem příznivé, lékaři tvrdili, že u tohoto typu leukemie je pravděpodobnost uzdravení až sedmdesát procent.

Pavel statečně snášel veškerou léčbu, věřili jsme, že to zvládneme, že všechno bude jako dřív. Když už se zdálo, že máme to nejhorší za sebou, dostal těžký zápal plic – a to vyčerpaný organismus nezvládl. Trávila jsem u jeho lůžka poslední tři dny, odmítala jsem odejít domů, skoro jsem nejedla. Bez rodičů a psychologa bych to snad nepřežila.

První týdny po jeho smrti si vůbec nepamatuji, vím jen, že se o mě s láskou starali naši. Po dvou měsících jsem se vrátila do práce a snažila se s realitou smířit.

Bylo mi ale pětatřicet a přestávala jsem věřit, že se mi sen o velké rodině splní, navíc jsem měla pocit, že tak báječného chlapa, jako byl Pavel, už nemůžu potkat. Utvrzoval mě v tom i pohled na partnery kamarádek – nechtěla bych ani jednoho, byli nezodpovědní, lehkomyslní, o děti nejevili zájem.

Upnula jsem se na práci, trávila jsem v kanceláři každý den minimálně deset hodin. Mých přesčasů si všiml šéf, který také občas zůstával ve firmě dlouho do noci. Párkrát jsme si spolu dali kávu, něco prohodili, zavtipkovali.

Nadřízený byl galantní pětačtyřicátník, který, jak se svěřil, se právě rozváděl. Jeho žena si našla přítele a chtěla začít nový život. Byl z toho nešťastný, vždyť spolu měli dvě ještě malé děti. Občas jsme si jeden druhému poplakali na rameni…

A jak běžely měsíce, zjišťovala jsem, že se na každovečerní povídání s ním těším, že mi záleží na tom, co si do práce obléknu. I na něm bylo vidět, jak se pokaždé uvolnil, že se pokoušel flirtovat.

Po nějakém čase se odvážil pozvat mě na večeři a já kývla. Byl to báječný večer, vydali jsme se do exkluzivní restaurace, on mi dal rudou růži, smáli jsme se, pili skvělé víno. Na rozloučenou mě v taxíku jen tak letmo políbil a se mnou se zatočil svět.

Brzy následovaly další schůzky a nakonec jsme spolu začali žít. Kolegové informaci přijali vcelku v pohodě, takže jsem si lásku mohla naplno užívat. Náš vztah není pochopitelně zalitý sluncem, přece jen musím fungovat i jako macecha, protože jeho děti k nám dost často chodí.

Ale uvědomila jsem si, že se mi sen o velké rodině nakonec plní. K jeho dvěma dětem z předchozího vztahu přibyly ještě další dvě, a já si tak konečně užívám to pravé životní štěstí. Věřím, že tentokrát ke mně bude osud už laskavější.