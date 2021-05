RADKA (43): Po rozvodu mě obtěžoval ženatý kolega bývalého muže

Zdena se bezprostředně po rozvodu začala potýkat s vcelku neodbytným nápadníkem, s mužem, s nímž její bývalý manžel sdílel kancelář!

„Radečko, nepotřebujete pomoct s nějakou prací pro chlapa, třeba něco opravit, pořádně utáhnout a pěkně poštelovat? Klidně bych se stavil, mám odpoledne čas…“ napsal mi zhruba dva týdny po rozvodu kolega bývalého manžela. Naprosto jsem netušila, co si o takové nabídce mám myslet – chce mi ten muž opravdu pomoct, anebo mi nadbíhá?

Lituje mě, že jsem sama s dvěma malými dětmi, zatímco se můj bývalý prohání na novém modelu motorky s novým modelem slečny? Opravdu jsem nevěděla, co si o oné nabídce myslet, a tak jsem jen poděkovala a dál se zprávou nezabývala.

Času jsem měla ostatně málo a práce dost – v zaměstnání, doma, s dětmi, s domem, se zahradou. Ruce navíc by se sice občas hodily, ale naštěstí si mě doslova adoptoval strýc, neskutečně šikovný bratr mého zesnulého tatínka, a tak jsem ani na ty mužské práce kolem domu nemusela tak urputně myslet.

Byla to velká pomoc! Strýc a teta byli bezdětní, a tak si adoptovali nejen mě, ale i mé děti, o něž se přetahovali (v dobrém) s mými rodiči. Manželova máti o děti zájem neměla, a to ani před rozvodem. A mně to popravdě nevadilo. Moc do oka jsme si nepadly.

Uběhlo pár dní a přišla mi další smska od stejného muže. Tentokrát už mě napadlo, že nejde o jakýsi akt milosrdenství a touhu pomoci bližnímu v nesnázích, ale o poněkud dvojmyslnou hru. „Zdravím, Ráďo, nepotřebujete posekat tu vaši hezkou zahrádku? Není vám bez Erika smutno?“ stálo ve zprávě, k níž bylo připojených několik mrkacích smajlíků. Pánovi jsem odpověděla velmi stručně, že děkuji, ale že je o mě dobře postaráno.

Nicméně jsem nechtěla být paranoidní, a tak jsem obě zprávy dala přečíst svým dvěma nejbližším kamarádkám. Holky seděly u mě na kafi, povídaly jsme si, děti si hrály a mně pípnul mobil. „Radko, jste krásná žena, neměla byste být sama! Rád bych vám s čímkoliv byl k ruce nebo k jiné části těla…“ stálo ve zprávě od kolegy mého muže, s nímž můj bývalý stále seděl v jedné kanceláři! Podotýkám, že ten muž byl vysokoškolsky vzdělaný, docela pohledný a v práci i úspěšný muž. A také byl pochopitelně ženatý.

Holky v tom měly ihned jasno, buď mám zprávy přeposlat bývalému a požádat ho, ať si kolegu „srovná“, anebo pánovi napsat, ať mi již nepíše, nebo zprávy pošlu jeho ženě. Asi jsem to měla udělat! Jenže já jsem hodná a „blbá“, stále jsem si říkala, že je možnost, že to ten muž myslí dobře, jen se hodně podivně vyjadřuje.

A tak začaly chodit další a další zprávy. Nikdy nebyly vulgární, to ne, ale vždy byly dvojmyslné. Jak něco takového může normálního chlapa napadnout!? Vždyť musel od bývalého vědět, že se psychicky sbírám z bolestného rozvodu...

A tak jsem se při předávání dětí manželovi neudržela a požádala ho, ať se svým kolegou promluví. Bohužel jsem se dověděla, že dělám z komára velblouda, prý se Bohdanovi moc líbím a měla bych si ten život trochu užít. Erik mi dokonce s potutelným úsměvem řekl, že ukazoval kolegovi nějaké mé fotky z dovolených u moře a pak fotky, které jsem pro něj nafotila k výročí.

Kdyby u toho nebyly děti, dala bych svému „ex“ bez mrknutí oka facku! Fotky k desátému výročí byly umělecké akty; decentní, krásné, vzpomínkové, ale akty! Dost dlouho mi trvá, než se na někoho opravdu rozzlobím, ale tentokrát jsem rozzlobená byla.

Vzhledem k tomu, že jsem u sebe neměla děti, odjely se svým otcem, rozhodla jsem se, že samozvanému milému zavolám a vysvětlím mu, jak se věci mají. Rozhovor to byl dost bouřlivý, tedy z mé strany. Přeochotnému „zahrádkáři a údržbáři“ jsem sdělila, že jestli obdržím ještě jednu smsku, tak vše okamžitě přepošlu jeho ženě (kontakt na ni jsem pochopitelně neměla).

Kdybych se k tomuto kroku odhodlala dřív, ušetřila bych si čas, který jsem zprávám úplně zbytečně a nesmyslně věnovala. Nechápu, jak můžou být někteří muži včetně mého bývalého v jistých ohledech tak sociálně negramotní. Nebo to lze nazvat ještě nějak jinak?!