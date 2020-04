RADKA (44): Zabouchnuté dveře od bytu byly klíčem k novému partnerovi

Radka neplánovala po rozvodu hledat nového muže. Osud to ale chtěl jinak a svoji novou lásku potkala v té nejméně vhodné situaci. Jak to zvládla?

Po rozvodu jsem byla dost zatrpklá, co se týče navázání vztahu s muži, a plánovala jsem si delší „odmlku“. Koupila jsem nový byt a pomalu ho zařizovala. Zatím jsem neměla tu čest seznámit se se sousedy, takže jsem ani nevěděla, kdo vedle mě bydlí.

Jednou navečer jsem se rozhodla, že se trochu vylepším, a šla jsem si barvit vlasy. Bylo léto a já jsem si jen v podprsence plácala barvu na hlavu. Každá žena, která něco takového provozuje, ví, jak v tu chvíli vypadá, a jen se modlí, aby těch dvacet minut, kdy má být barva na hlavě, někdo nezazvonil.

Jenže já si najednou vzpomněla, že něco nutně potřebuji v komoře, která je na společné chodbě. Měla jsem pocit, že mi to vyjde a v minutce vyklouznu z bytu a vše zvládnu tak, aby mě nikdo neviděl. Co se ale nestalo. Zabouchly se mi dveře a já se ocitla na chodbě v podprsence a s barvou na hlavě! Krve by se ve mně nedořezal. Co teď?

Zvonila jsem na sousedy, ale nikdo neotvíral. Zkusila jsem to u dalších dveří. V nich se objevil mladý muž, který při pohledu na mě udělal dva kroky dozadu a jen zíral. Začala jsem koktat a nesrozumitelně vysvětlovat, co se mi přihodilo. Začal se hurónsky smát a pozval mě dovnitř.

Vysvětlila jsem mu, že pokud si ihned nesmyji barvu z vlasů, hrozí mi pleš. Ukázal mi, kde je koupelna, a po umytí a usušení začalo představování. František, tak se sympatický soused jmenoval, se už na mě díval s obdivným pohledem, což jsem přisuzovala nové barvě vlasů, ale šlo hlavně asi jen o spodní prádlo.

Červenala jsem se a poprosila ho o zapůjčení trička. Pak uvařil kávu a začali jsme řešit moji nezáviděníhodnou situaci. Bohužel byl už večer a sehnat zámečníka nešlo. Nakonec to dopadlo jako ve filmu. Přespala jsem u svého zachránce a ráno vyrazila do práce v jeho věcech.

František během dne zajistil otevření mého bytu, a tak začala moje „love story“. Nikdy bych nevěřila, že seznámení s mužem může být tak dobrodružné, a hlavně: „Ať žijí trapasy!“ Ještě teď se smějeme mému zajímavému „outfitu“, na který jsem sbalila tak skvělého muže!