RADKA (45): Můj partner byl pedant. Když kontroloval, jak mačkám zubní pastu, opustila jsem ho!

Radka myslela, že narazila konečně na toho pravého, jenže časem se s Lukášem začala vracet do temnoty svého dětství. Zjistila velkou podobnost s jejím otcem, a přes to prostě vlak nejel...

Vypadalo to tak slibně! Líbil se mi, byl gentleman, minulost měl vyřešenou, budoucnost zajištěnou a nadto jsme si měli o čem povídat. Syn už se mnou nebydlel, ale seznámila jsem je. Kubovi byl sympatický, povídali si hodinu o motorkách a fotbale a já si říkala „konečně!“. Jenže pak jsme u sebe začali trávit víkendy a mně se v hlavě nenadále vynořily temné vzpomínky z dětství, přes které jsem se nepřenesla.

Celá naše čtyřčlenná rodina žila v mohutném stínu otce, se sestrou a maminkou jsme ho poslouchaly jako hodinky. Táta řídil a kontroloval naprosto vše! Kontroloval, jak mačkáme pastu na zuby, zda dostatečně okusujeme jablko až k jádřinci, v jakém úhlu držíme koště, aby neprášilo, i jestli při mytí nádobí neplýtváme jarem – na nádobce nám kreslil rysky, na týden jsme měly přidělené přesně určené množství jaru.

A nejen jaru, ale i pracího prášku a třeba i dámských vložek! Což bylo samozřejmě šíleně potupné. Maminka nám tajně kupovala vložky navíc, jen jsme si musely dát pozor, kam je vyhazujeme. Kdybychom je vyhodily do koše doma, otec by na to nejspíš časem přišel. Dělal si namátkové kontroly, a to nejen koše, ale prakticky všeho. A tak bych mohla pokračovat dál. Bylo by to bizarní, paranoidní, a hlavně hrozně smutné vyprávění.

Naše maminka od otce nedokázala odejít, což rozhodně měla udělat, ostatně jsme jí to se sestrou i mnohokrát říkaly! Naše hodná, laskavá a neprůbojná mamka se nakonec utrápila. Zemřela, když jsme se sestrou odešly na vysokou školu a ona zůstala s tátou v domácnosti sama.

Zemřela velmi rychle a na svůj věk velmi neobvykle, měla mozkovou mrtvici, která u ní pravděpodobně nebyla první – to nám se sestrou došlo až později. Předešlé epizody maminka utajila a „rozchodila“. Otec si po maminčině smrti našel velmi brzy další partnerku, mimochodem také předčasně zemřela. Se sestrou jsme si přísahaly, že si nikdy nezačneme s mužem, jako je náš táta.

Oběma se nám to povedlo. Marika je šťastně vdaná už přes dvacet let a já měla docela hezké manželství přes deset let, bohužel jsme s mužem neustáli jeho jednorázovou nevěru. Byl mi nevěrný na firemním večírku, byla to tehdy velká ostuda. Hrozně všeho litoval, omlouval se, stál o to, abychom spolu zůstali, já byla umanutá a odpustit jsem mu nedokázala.

Dnes toho lituji, bývalý muž nebyl nevěrník, naopak byl až přehnaně slušný, jen to neuměl s alkoholem. Když se jednou za čas napil – opravdu jen jednou za čas – tak se z něj stával naprosto jiný člověk. Asi v opilosti prostě kompenzoval to, co běžně potlačoval. Ale to už je nyní jedno.

Po rozvodu jsem měla pár známostí, ale čtyřicátnice se závazky nehledají vážnou známost úplně snadno. Roky běžely, syn se osamostatnil a já měla čas jen na sebe a na seznamce se seznámila s Lukášem. Vše se mi zdálo až do prvního společného víkendu báječné.

Jeli jsme pod stan. Ten jsme skládali s použitím navinovacího metru na milimetry přesně! Vše, co se týkalo tábornického vybavení, jsem dělala pod přísným dohledem, každý úkon měl přesný postup a každá věc jediné správné místo. Tolerovala jsem to; stan, karimatky, spacáky, kempové nádobí, vařič i další vybavení bylo přítele.

Luky naplánoval i výlety, vše na minutu a kilometr přesně. Plán jsme dodržovali – žádné posezení na louce, žádné borůvky nebo pivo navíc! Domů jsem jela trochu v rozpacích. Ale bylo léto, příroda i kemp byly fajn, večery romantické a my jsme začínali být zamilovaní.

Jenže pak přišly společné víkendy ve městě – u mě i u přítele. A tehdy se ve mně začaly probouzet vzpomínky. Lukáš mi jakoby v žertu vysvětloval, jak mám mačkat pastu na zuby, jak zavěšovat a odvíjet toaletní papír, připomínal mi, abych si rozvazovala tkaničky, když si zouvám boty, a neexistovalo, abych mléko otevírala jinak, než byl zvyklý. Těch drobností byly desítky.

Když mi pak jednou ráno přinesl do kuchyně, kde jsem dělala snídani, pastu na zuby, která byla zmáčknutá kus od konce, uvědomila jsem si, že v takovém vztahu být prostě nemohu. Ještě ten den jsem vše ukončila. Vím, že to působí přehnaně impulzivně, že se může zdát, že jsem osoba zmítaná emocemi a labilitou, ale už jsou to dva měsíce a nelituji. Myslím, že bych byla nešťastná.