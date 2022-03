Rady psychologa: Na co se připravit, když pomáháte uprchlíkům z Ukrajiny

Mnoho Ukrajinek s dětmi, které dorazily do České republiky, za sebou má traumatizující zážitky. Mezi nimi se mohla objevit i smrt jejich rodinných příslušníků, sousedů nebo kamarádů. Ve spojení s extrémně fyzicky i psychicky náročnou cestou z Ukrajiny se mohou všechny emoce nastřádat a začít projevovat klidně až po delší době. Všichni, kteří se rozhodli Ukrajincům pomáhat, by si toho měli být vědomi.

Jak se zachovat

Jak tedy v této situaci jednat? „Nejlepší je zamyslet se nad tím, jak by si člověk sám přál, aby s ním bylo jednáno, kdyby se ocitl v totožné situaci. Je vhodnější raději předkládat uprchlým osobám návrhy, doptávat se na obvyklosti, případně nabízet možnosti, ale nerozhodovat za ně. Ještě před několika týdny to byli úplně stejně samostatní lidé, jako jsme my, kteří chodili do práce, starali se o rodinu, pečovali o svůj domov. Nejsou nesoběstační, jen se ocitli v neznámém prostředí, za sebou mají trauma a problémem je i velká jazyková bariéra,“ říká Sylvie Stretti.