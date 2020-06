Rak je pro svého miláčka ochoten vytvářet domov a každý večer vařit teplé jídlo, ale musíte mu projevovat vděčnost, jinak vám to začne vyčítat. Muži bývají v rodině velmi dominantní, ženy jsou velké pečovatelky. Jaká jsou podle horoskopu nejvhodnější znamení pro Raka, jaký je v lásce, co od něj čekat?

RAK 22. června – 22. července

Vládnoucí planeta: Luna

Živel: Voda

Část těla: žaludek, prsa, hrudní páteř

Květina: lilie, leknín, bílá růže

Kámen: bílý korál, perla, jaspis

Základní charakteristika

Když se řekne Rak, každý k tomu automaticky přidá, že jde o člověka, pro kterého je důležitá rodina. Potíž je však v jeho případě v tom, že rodina, kterou Rak založí, se dá definovat poměrně široce. Rodinou pro něj mohou být jak lidé, s nimiž je spojený vazbou krve, mohou to být jeho žáci, jeho duchovní společenství nebo lidé, s nimiž pracuje. V každém případě o nich bude chtít vědět naprosto všechno až k prababičkám a pradědečkům. Rak patří k lidem, kteří milují staré příběhy a rodinné kroniky. Sám většinou nějaký typ rodinné kroniky i píše. A pokud to jen trochu jde a má čas, učí se cizí jazyky ne proto, aby se domluvil v cizině, ale proto, aby mohl bádat v matrikách a hledat v nich své rodové kořeny.

Muž narozený ve znamení Raka

O tom, že jsou to skvělí manželé a otcové, se povídají hotové ságy. Než však padnete Rakovi kolem krku a budete souhlasit s tím, že mu porodíte minimálně tři děti (pravý Rak se s jedináčkem nikdy nespokojí!), byste si měly uvědomit, že jde o zrozence z kardinálního znamení. Své názory bude prosazovat způsobem, který bude tvrdý a důsledný. A doma to půjde podle něj a jeho představ!

Žena narozená ve znamení Raka

V mytologii se takové ženy označují jako Velké matky. Svět kolem sebe vnímá jako svou domácnost a všechny lidi, s nimiž přijde do styku, jako své děti. Kromě toho s chutí pečuje i o všechna zaběhlá, nešťastná a zraněná mláďata – jak lidská, tak zvířecí. Když k tomu přidáte i to, že většinou velice ráda a dobře vaří, pochopíte, proč ji mít doma.

Rak a láska

Stejně – nebo velmi podobně – funguje Rak jako partner. Pro svého miláčka je ochoten vytvářet domov a každý večer vařit teplé jídlo. Problém však nastane ve chvíli, kdy za to partner neprojevuje vděčnost způsobem, který by si Rak představoval. Potom může dojít k výčitkám a k hovorům o tom, jak se Rak obětoval a jak si toho nikdo neváží. To, že si tuto cestu vybral sám, nějak v potaz nebere.

Rak a děti: Jaké je toto znamení jako rodič?

Dalo by se čekat, že Rak bude jako rodič vzorný a děti ho budou milovat. Není to však tak zcela jisté. Rak totiž dospívání a osamostatňování svých dětí snáší velice obtížně. Má pocit, že si bez něj jeho ratolesti neporadí a snaží se je držet co nejdéle ve své blízkosti. Pokud narazí na svobodomyslné Vodnáře nebo Lvy, může probíhat dospívání a následné osamostatňování bolestivě jak pro rodiče, tak pro děti.

Práce, majetek a peníze

Pokud se práce týká, opět si vybírá práci, kde může o někoho pečovat. Z Raků bývají vynikající lékaři (zvláště dětští), hygienici, dietetikové, ale i zdravotní sestry a laboranti. Rak se může zabývat i všemi druhy psychoterapie a poradenství, přičemž upřednostňuje poradenství rodinné. Vynikne i jako starožitník a obchodník s uměním.

Ohledně peněz patří Rak k těm šťastným, kteří je umí nashromáždit nenápadně, ale velice účinně. Neustále budí dojem, že má peněz dost, i když nijak zásadně nešetří. Zároveň má vždycky nějakou sumu, kterou má v zásobě na horší časy. Když budete potřebovat, klidně vám půjčí. Kdybyste si však mysleli, že mu peníze nemusíte vracet, nebo s vracením otáleli, budete mít problém. Rak se o svá práva přihlásí způsobem, který bude mít k mírnosti hodně daleko!

Zdraví

Ohledně zdraví je to s Rakem jednoduché. Musí dávat pozor, aby měl v pořádku především žaludek. Na jeho přetížení bude reagovat opravdu citlivě. Navíc se na stavu žaludku a zažívání odrazí i stav jeho psychiky. Račí dámy by se měly velice pečlivě starat o ňadra. Mamograf a pravidelné prohlídky nejsou v jejich případě přepychem, ale nutností, bez níž se neobejdou.

Slavné osobnosti ve znamení Raka

Kdo dokázal využít potenciálu svého znamení a stal se slavným? Tady najdete zajímavé osobnosti ve znamení Raka: