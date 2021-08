Rakovina: Je nemocí těla, nebo duše? Jak moc za ni mohou neřešené problémy?

Radost a smích jsou základ

A tak se může stát, že z těch neřešených a opomíjených prkotin se časem stane chronický stres a trápení. Nebo deprese. Nebo…

Pruský filozof Wilhelm Von Humboldt to vyjádřil výstižně a jednoduše: „Tělesný stav závisí velmi na duši. Člověk by se měl především rozveselit a ze všech stran uklidnit.“ Jak prozaické! Jenže oč jednodušeji to zní, o to těžší realizace je. Co když je naše duše nemocná natolik, že jí nepomůže už vůbec žádné rozveselení? A může psychická nepohoda ovlivnit fyzické zdraví tak, že to povede až k vážnému onemocnění?

