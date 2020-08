Ramena, diplom, sport i esemeska: Co prospívá ženskému orgasmu?

K zajímavým poznatkům, které se týkají ženského orgasmu, dospěl průzkum výzkumníků z University of Albany. Ti zjistili, že orgasmu snadněji a častěji dosahují ženy, jejichž partner je sebevědomý, má vysoké příjmy a rovněž široká ramena. Podle jiného zvyšuje šanci na úspěšnější vyvrcholení také vysokoškolský diplom. Toto zjištění ostatně podporují i výsledky rozsáhlého výzkumu vědců z University of Sussex. Ten zkoumal sexuální život téměř 20 tisíc mužů a žen a zjistil, že orgasmu při sexu dosahovalo dvaasedmdesát procent lidí, kteří studovali ještě po osmnáctém roce života, zatímco ti, kteří dokončili jen střední školu, byli v tomto ohledu úspěšní pouze z čtyřiašedesát procent.

Napadlo by vás, že k orgasmu mohou dopomoci pouhá slova? Pravdou je, že uspokojivý milostný život, a tedy i častější orgasmy, vykazují ty páry, které se hojně věnují sextingu. „Je to proto, že sexuální vzrušení není spouštěno tělem, ale myslí. Když na vás z mobilu vyskočí erotická zpráva od partnera, hned do práce naskočí hormony jako dopamin a oxytocin, které vám v oběhu kolují i při sexu. Vaše tělo se tak navnadí, a když pak dojde na věc, je všechno již rozběhnuté a snazší,“ říká Adam Durčák ze sexshopu Ruzovyslon.cz, který testuje a prodává erotické pomůcky a zabývá se zdravou sexualitou.

K lepšímu orgasmu si můžete dopomoci i sportem, a to ideálně takovým, který ve vás vzbudí soutěživost. Podle studie uveřejněné v odborném žurnálu Evolution and Human Behaviour i jen pouhé pomyšlení na soutěžení v nějaké sportovní disciplíně dokáže u žen zvýšit hladinu testosteronu až o čtyřiadvacet procent. Jiná studie mezi sedmnácti ragbistkami pak odhalila, že tyto ženy vykazovaly zvýšené hladiny testosteronu a kortizolu už den před zápasem.

Více mazlení před sexem

O tom, že ženy snáze dosahují orgasmu po kvalitní a delší předehře, se již ví. Podle studie uveřejněné v odborném žurnálu Hormones and Behaviour ovšem obdobnou práci odvede i důkladnější mazlení. To samo totiž stačí na to, aby se vám do těla začaly vyplavovat hormony testosteron a oxytocin. Testosteron pomáhá zvýrazňovat fyzickou citlivost v oblasti genitálií, oxytocin zase aktivuje mezolimbickou dráhu, která hraje roli ve vnímání potěšení.