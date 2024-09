TEREZA (38): Šla jsem na rande přes inzerát, málem mě znásilnil

Nikdy jsem neměla nouzi o muže. Víc se mi dvořili ti starší a mně to nejdřív hodně lichotilo. Jenže když jsem někam šla s kamarádkou a byli tam mladí pohlední muži, většinou flirtovali s ní, mě si nikdo moc nevšímal. Byla jsem po rozvodu a potřebovala jsem cítit zájem mužů.

A tak jsem si jednou z legrace podala inzerát, kde jsem výslovně uvedla podmínku, že dotyčnému nesmí být víc než čtyřicet let. Odpovědí přišlo víc, než jsem čekala, a já měla obrovskou radost! Tak přece se líbím i mladším mužům a nejsem už na odpis, říkala jsem si.

Z došlých třiceti nabídek mě nejvíc zaujal devětatřicetiletý Míra, který hýřil vtipem, inteligencí a zřejmě i penězi. Vlastnil realitní kancelář, restauraci a firmu na zážitkové dárky. Poslal jen jednu fotku, na které byl na lyžích a navíc zdálky, takže jsem moc neviděla, jak vypadá, ale i tak působil sympaticky.

Vyměnili jsme si pár e-mailů, pak esemesek a nakonec si domluvili schůzku. Měli jsme se sejít před jedním supermarketem v Praze. Řekl mi, že ho poznám podle auta, má prý bílý sporťák, který nemůžu přehlédnout.

Na místě jsem byla asi o deset minut dřív, můj princ přijel na minutu přesně. Bílý bourák mířil pomalu ke mně. Z okénka vykoukl můj rytíř a vybídl mě, ať si přisednu. Byla jsem jako ve snu. Ve skutečnosti vypadal božsky.

Jak se pak ukázalo, byl menší než já, ale to mi vůbec nevadilo. Naopak – když jsme šli do restaurace, připadala jsem si jako královna. Míra vybral luxusní místo, kde sedělo jen pár hostů. Počáteční celkem příjemná konverzace se v průběhu večeře změnila na uvolněné povídání a flirtování. Míra byl prostě neodolatelný.

Vůbec mě nezaskočilo, když mě pozval k sobě ještě na drink. Když jsme vycházeli z restaurace, mířila jsem k jeho autu. On však řekl, že půjdeme pěšky, protože bydlí za rohem! Tedy, má to vymyšlené dobře, chlapec, to se musí nechat, napadlo mě.

Když jsme ale vešli do jeho bytu, jako by mě opařili horkou vodou. Holobyt s oprýskanými tapetami, nikde nic, jen uprostřed pokoje stará válenda a jedna židle. Neměla jsem moc času se vzpamatovat, protože Mirek mě přitiskl na dveře a začal mě divoce líbat.

Když jsem se ho snažila odtáhnout, šeptal, že jsem to přece taky chtěla, když jsem s ním tak koketovala, tak proč se bráním. Mezitím mě začal svlékat a já cítila, že jde do tuhého. Takhle jsem si završení prvního večera nepředstavovala, ani ve snu by mě bylo nenapadlo, že z milého pozorného kluka bude hrubý sexuchtivý neurvalec.

Čím víc jsem se mu bránila a chtěla se z jeho objetí vymanit, tím víc se snažil. Začala jsem ho prosit, protože jsem se bála být ostrá, nechybělo málo a možná by mě i uhodil. Byl jako smyslů zbavený, nenechal se vůbec odbýt. Tušila jsem, že jestli hned něco neudělám, dopadne to špatně.

Sebrala jsem všechnu sílu i odvahu a prudce ho od sebe odstrčila. Při tom mi ale Mirek stáhl z ruky hodinky, které vyletěly někam do prostoru. Hodinky nehodinky, měla jsem konečně příležitost utéct. Naštěstí nechal odemčené dveře!

Ještě na chodbě jsem za sebou slyšela ty nejsprostší nadávky, jaké existují. Ale byla jsem šťastná, že jsem utekla. Od jeho domu jsem pádila ještě pár set metrů bez zastavení, vyděšená a zoufalá. Dnes vím, že jsem byla hodně naivní, když jsem takhle hloupě naletěla už po pár hodinách seznámení. A každou svou kamarádku varuju, aby si toho svého prince vždycky pěkně proklepla…