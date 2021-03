Rande naslepo: Jak ho zvládnout, na co se připravit a jaká jsou pravidla?

Jedním ze základních kroků k úspěchu je vhodně zvolený outfit. I když chcete na svůj protějšek okamžitě zapůsobit, zavrhněte příliš hluboké výstřihy, příliš krátké sukně nebo příliš aktuální trendy. Raději vsaďte na své oblíbené oblečení, ve kterém se cítíte jistě a sebevědomě. A jestli se nemůžete rozhodnout, oblékněte si černé šaty, které sluší každému. Například bílou si snadno nechtěně zašpiníte a červená sice budí okamžitou pozornost, ale zároveň je symbolem dominance nebo agresivity. A to (alespoň zatím) zřejmě nechcete. Vyrazíte-li ale do přírody nebo na procházku, zvolte oblečení vhodné pro tuto aktivitu.

Před prvním rande je fajn připravit si alespoň pět záchranných námětů na konverzaci, kdyby náhodou vázla řeč. Nemusí to být nic intelektuálního ani hlubokého, páry si vystačí s mnohem prozaičtějšími věcmi, než je teorie nukleární fyziky. Můžete se bavit o aktuálním dění, cestování, filmech či koníčcích, pokud bude váš protějšek jen trochu vstřícný, měla by vám tato témata na první rande vystačit.

Zapomeňte na telefon

Určitě vás to rozčiluje, i když jdete na víno s kamarádkou, tak si představte, jak to asi musí s druhým zahýbat, když jste na prvním rande a při tom koukáte do mobilního telefonu. Dáváte mu tím totiž najevo, že vás vlastně vůbec nezajímá, že se s ním nudíte. Jestli potřebujete napsat kamarádce, že je to on, vašeho srdce šampion, počkejte raději, až si odskočí na záchod, nebude to vypadat tak hloupě.