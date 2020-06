Randění po padesátce? Je jiné než ve dvaceti, ale takhle to zvládnete!

V počáteční fázi se můžete potýkat se silnou nedůvěrou způsobenou například rozpadlým dlouhodobým vztahem. V tomto věku má každý své představy o životě, ze kterých nechce ustoupit, vazby z minulosti a možná obavy, jak by ho přijala rodina a děti druhého partnera. V tom je seznamování v pozdějším věku odlišné. „Ze zkušeností našich klientů, kterým je nad padesát let však můžu říct, že stejné to je v tom, že člověk je zpočátku lehce nervózní, má obavy, jestli se druhému bude líbit, a někdy to je i trošku rozpačité,“ popisuje Kristýna Mertlová z online seznamky Tvoje láska.

Pustit partnera do života

Po seznámení se často stává, že lidé udržují hodně povrchní vztah a bojí se partnerovi otevřít a pustit ho do svého života. Podívejte se na to jinak: Teď už se můžete opřít o své životní zkušenosti, víte, co chcete a co nechcete, a rychleji poznáte, jaký druhý člověk je. A když zjistíte, že ten druhý je moc fajn, proč nejít do plnohodnotného vztahu? V padesáti letech je přece velmi brzy na to, abyste rezignovala na partnerský a intimní život. Čas sice vyplníte prací a koníčky, ale v jednu chvíli pravděpodobně dospějete do bodu, že nechcete být sama, protože toužíte mít společné zážitky a mít vedle sebe někoho, na koho se můžete spolehnout. Proto je dobré zbavit se ostychu a jít do toho. Je normální, že má člověk strach, ale díky tomu, že ho překoná, tak může najít partnera, se kterým zestárne. Podle Mertlové jsou i páry, kterým bylo mnohem více a toho druhého si do života vpustili a žijí v harmonickém vztahu.