Rasismus v seriálu Ulice: Kdo za něj může?

Asi vás hned napadá, která postava v tomto seriálu má rasistické názory. Tak si tipněte a pak se podívejte na video v úvodu článku, kde najdete správnou odpověď.

Máte ráda seriál Ulice? Baví vás přemýšlet o tématech, která přináší, zajímají vás osudy postav? Kdo s kým a za jakých okolností? Kateřina Hašková je velká fanynka seriálu, nyní pro vás připravuje pořad Drbárna který se tomuto seriálu věnuje. Není na škodu osvěžit si znalosti nekonečného seriálu, který běží na obrazovkách už od roku 2005. Po šestnácti letech vysílání je to stále jediný český seriál, který spadá do žánru mýdlové opery. Na kontě má už víc než 4000 dílů. Jak je to tedy s rasismem? Podívejte se na video v úvodu článku.