Řasokoule: Elegantní mazlíčci, které můžete odkázat vnoučatům

Vypadají jako malé zelené míčky a jsou unikátní formou řas, které se dají objevit jen v několika jezerech na světě, zejména v Japonsku. U nás jim říkáme řasokoule. Mají velmi dekorativní vzhled, zároveň to jsou ve všech směrech živé organismy. Jak se o ně nejlépe starat?

Rostou velmi pomalu

V Japonsku jsou řasokoule považovány za symbol štěstí a prosperity, a protože se dožívají klidně i sta a více let, dědí se tam i z generace na generaci. Neváhejte a pořiďte si je. Jsou také vhodným dárkem, který překvapí jak ženy, tak muže, dokonce se o ně zvládnou postarat i děti, mohou se na nich naučit pečovat o něco živého. Řasokoule rozhodně nejsou jen hračka. Mnohé rodiny je mají i pojmenované, podobně jako jiné domácí mazlíčky.

Protože se řasokoule dožívají klidně i sta a více let, dědí se v Japonsku z generace na generaci.

Protože řasokoule rostou pomalu, jen pár milimetrů za rok, nepotřebují tedy velká akvária, hodí se i do malých bytů. Zhruba dvoucentimetrové exempláře mohou být staré kolem patnácti let, větší budou samozřejmě ještě starší. Nejsou nijak drahou záležitostí, zaplatíte za ně pár stovek.

Pro řasokoule nemusíte kupovat žádné speciality, vlastně kromě skleněné nádoby skoro nic. Dokonce je můžete dávat i do akvárií, která už máte. Voda v nádobě může být i z kohoutku, ale je dobré nechat ji pořádně odstát, než do ní zelené kouličky vložíte.

Protože volně žijící řasové koule obývají vody chladných jezer, je třeba, abyste jim to dopřáli i u vás doma. Vkládejte je do vody, která je chladná, a nádobu nestavte ke zdroji tepla ani na slunce, řasokoule mají rády rozptýlené světlo. Jde o pohodu živých organismů, ne o to, kam se vám akvárko nejlépe hodí. Samozřejmě voda časem získá pokojovou teplotu, to ale koulím nevadí.

Na příliš teplém místě by ale mohly začít hnědnout, což někteří pěstitelé řeší přidáním trochy mořské soli. Jiní rychle oddělí zhnědlé části a zbytek řaso koule může přežít. Někdo zas dopřává svým mazlíčkům na pár hodin rekreaci ve sklenici s vodou v ledničce.

Když vyplavou, chtějí péči

Do nádob není třeba dávat filtraci, řasokoule dokonce žijí v dekorativních uzavřených láhvích. Když se drží u dna nebo zkrátka pod hladinou, je vše v pořádku.

Jakmile se řasokoule začne vznášet na hladině, zpozorněte. Znamená to, že je třeba ji vyndat a opatrně vymnout, „nadýchala“ se totiž vzduchu.

Někdo tomu říká mazlení. Postě se koule lehce propírá ve studené vodě a oparně se z ní dostávají ven vzduchové bubliny. Díky takovému mazlení si řasokoule také udržuje svůj tvar. Promněte ji vždy, když jí budete měnit v nádobě vodu, což se dělá zhruba jednou za deset, maximálně čtrnáct dní.

Vytvořte si zátiší

Co k nim přidat? Řasokoule vypadají v nádobách nádherně samy o sobě, stačí jedna nebo několik různých velikostí. Můžete ale zapojit fantazii a na dno akvária nebo skleněné koule naaranžovat lastury nebo různé zajímavé kameny.

"Článek vyšel v časopise Blesk hobby 10/2023"

Text: Marcela Kašpárková