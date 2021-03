Rebelové slaví 20 let: Oholená podpaží, Norisové se zkazily zuby a další věci z natáčení

Ohrožené zdraví Zuzany Norisové

Jednu ze stěžejních hlavních rolí si zahrála mladičká Zuzana Norisová. Postava Terezy pro ni byla zlomová, i když ji málem stála zdraví. „Bylo to šílené. Tehdy jsem skoro vůbec nejedla. Filipovi se samozřejmě líbilo, že jsem byla hubená, a mně se tak stáhl žaludek, že mi to ani nedocházelo, že bych se měla najíst. Pak to odnesly hlavně zuby. Měla jsem strašně moc kazů, protože jsem neměla žádné vitamíny,“ prohlásila o natáčení herečka.