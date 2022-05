Rebelská džínová bunda je nesmrtelná: Jaká se nosí letos a k čemu ji obléct?

Nosili ji dělníci a železničáři, byla symbolem kriminality, těšila se velké oblibě hvězd, které jí vdechly slávu. Přežila vzestupy i pády a stále je tu s námi. Denimová bunda je zkrátka věčná a nosit se bude stále. Jakou si vybrat letos?

Džínová bunda se na výsluní drží už celá desetiletí a patrně nás jen tak neopustí. Je to prostě stálice našich šatníků, a právě proto se vyplatí do ní investovat. Pokud o ni budete pečovat s láskou, dokáže vám vydržet hezkých pár let, čímž navíc splňuje podmínky udržitelné módy.

Historie denimových bund sahá až do druhé poloviny 19. století a nemá je na svědomí nikdo jiný než právě Levi Strauss. Ten kolem roku 1880 přišel s myšlenkou, čím doplnit tehdy již existující džíny, a vymyslel první Levi’s Blouse 506. Nejvíc ji tehdy nosili kovbojové, železničáři, horníci neboli lidé, kteří se živili manuální prací. V 50. letech minulého století byla „džíska“ dokonce zakázaná, protože symbolizovala kriminalitu, brzy ji ale na výsluní vynesly hvězdy jako James Dean, Elvis Presley nebo Marilyn Monroe.

Na přehlídková mola je pak uvedli návrháři Jean Paul Gaultier a Oscar de la Renta a bunda od té doby prakticky nezmizela z nabídky obchodů. Prošla samozřejmě mnoha obměnami střihů, zdobení pomocí perliček, kamínků, třásní nebo výšivek, měnily se její barvy i délka, klasický střih ale zůstává neměnný a nikdy není špatnou volbou. Letos se velké oblibě těší oversized džínové bundy a kromě klasické černé, tmavě i světle modré barvy můžete experimentovat i s bílou nebo třeba červenou, růžovou či khaki.

Džínová bunda je navíc s měnícím se jarním počasím i nadcházejícím létem nezbytností, která vás zachrání před nečekaným deštěm i za chladnějších večerů. Skvěle vypadá v kombinaci s obyčejným bílým tričkem, oblekovými kalhotami a teniskami, ale i s romantickými midi šaty či přehozená přes body k džínovým šortkám a žabkám nebo sandálkům.

