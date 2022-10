Řeč mužů v překladači: Co se skrývá za notoricky známými hláškami?

Také už jste otřepané hlášky typu „Chci svobodný, otevřený a upřímný vztah“ nebo „Nic z toho, co se děje, není kvůli tobě“ slyšela mnohokrát a vlastně nevíte, co se za nimi skrývá? Stejně jako my ženy používají i muži svoje věty, za nimiž se ale skrývá úplně něco jiného. Co se vám ve skutečnosti snaží říct?

Buďme přátelé Ano, budeme opět lehce paušalizovat, avšak z pozorování žen bohužel stále vyplývá, že mnoho mužů skrývá svá přání, pocity i touhy za fráze, k nimž je potřeba „mužsko-ženský" překladač. Občas jsou tyto věty používané ze slušnosti, jindy z lítosti a v mnoha případech prostě proto, že daný muž nemá odvahu a zdravou sebedůvěru jasně sdělit, že o vás nemá zájem. Pokud s vámi chce rychle skončit nebo se mu zkrátka nelíbíte a nemá o vás jako o ženu zájem, navrhne vám přátelství: „Buďme přátelé."

Promiň, zítra mám důležité jednání Měli jste u vás doma „hezkou chvilku" a těšila jste se, že u vás konečně přespí… Vždyť společné usínání i rána jsou tak milá, sbližují a prohlubují intimitu. Jenže on opět odešel. Nikdy vám vyloženě neřekl, že u vás přespat nechce, vždy vše vysvětlil větou: „Promiň, zítra mám důležité jednání." Jakmile tato věta v uvedených souvislostech zazní, můžete si být jistá překladem ve smyslu: „Díky za sex, ale na noc se mnou nepočítej, jsem spokojený tak, jak to je nyní."

Chci svobodný, otevřený a upřímný vztah Samozřejmě je možné, že chce tyto ideály zcela čestně praktikovat, ale pravděpodobnější bohužel je, že se za férově znějícími slovy skrývá alibistické sdělení. Pokud by si totiž v budoucnu odskočil do jiného lože a provalilo se to, tak vám bez rozpaků tuto větu připomene. Vždyť vám přece řekl dopředu, že chce upřímný a otevřený vztah.

Nic z toho, co se děje, není kvůli tobě Má na vás míň a míň času, možná jste dokonce na prahu rozchodu, anebo se přímo rozcházíte a on vám tvrdí, že nic z toho se rozhodně neděje kvůli vám. Opak však často bývá pravdou. Co muže k takovému způsobu uklidňování vede, je mnohdy záhada. Možná se netouží dohadovat, vysvětlovat, nechce poslouchat vaše lamentování a výčitky. Chce zavřít v tichosti dveře a v klidu vyklouznout. Ano, vše to usnadní, ale pouze jemu.

Dejme si pauzu a čas na přemýšlení V některých případech je žádost o pauzu ve vztahu upřímná, někdy jde dokonce o dohodu obou partnerů. Avšak v mnoha vztazích je žádost o pauzu momentem, kdy je partner, který ji požaduje, již jednou nohou pryč. Konstruktivně znějící větička „Dejme si pauzu a čas na přemýšlení" nechává v takové situaci otevřená zadní vrátka. Trochu ve smyslu: pokud mi to nevyjde jinde, vrátím se bez problémů zpět k tobě.