Řeč těla: Tvar očí odhalí vaši povahu! Máte kulaté, nebo kočičí?

Je to tvar očí, jako má třeba hvězda seriálu Teorie velkého třesku – herečka Mayim Bialik . Pokud vám linka očí jde v kraji mírně dolů, jste často pesimistická a hodně dáte na to, co si myslí vaše rodina. Nerada se rozhodujete, a proto se často podřizujete dominantním lidem ve svém okolí. Jste ale velmi příjemná osoba, se kterou je radost trávit čas. Cíleně si vybíráte své přátele a jste jim věrná po celý život.

Kulaté oči

Lidé s kulatýma očima, jako je herečka Anne Hathaway, jsou kreativní a prostě mají rádi život, mají bohatou fantazii a občas si utečou do svého vlastního světa. Někdy jsou příliš idealističtí a poněkud náladoví. Jsou to emocionální osobnosti, které své pocity neskrývají. Pokud máte takovéto oči, pak víte, jak je pro vás těžké zapomenout na pocity a chovat se racionálně. Dalo by se říct, že co na srdci, to na jazyku, a často řeknete něco dříve, než si to promyslíte. Ale svým šarmem to dokážete napravit.