Pečení na víkend: Cheesecakové kuličky

Kateřina Hradová
15. srpna 2025 0:01

Vlna veder je opět tu, ale tentokrát v Pečení na víkend necháme troubu zavřenou. Nejen kvůli počasí, ale taky proto, že některé dobroty chutnají nejlépe právě ledově vychlazené. Jednoduché a rychle hotové cheesecakové kuličky jsou přesně takové.

Sladké, studené a k nakousnutí. Tenhle recept zvládnete i poslepu – a hlavně bez trouby

Tenhle recept kombinuje tři velké přednosti: Kuličky zvládnete udělat i s dětmi (nebo s vínem v ruce), vypadají jako z vitríny prémiové cukrárny a chutnají přesně tak, jak od slova „cheesecake“ čekáte: krémově, máslově, s jemným vanilkovým nádechem a hořkosladkým závěrem čokolády. Tak si vyhrňte rukávy a připravte si místo v lednici.

Recept: Cheesecakové kuličky (12 kusů)

Na nepečenou hmotu:

  • 150 g máslových sušenek, ideálně skotských shortbreadek

  • 150 g čerstvého smetanového sýra (např. Philadelphia) nebo crème fraîche

  • 1 sáček vanilkového cukru

  • 50 g kokosového oleje

Na dohotovení:

  • 150 g čokoládové polevy

  • lyofilizované maliny (mrazem sušené, seženete i v drogerii nebo zdravé výživě)

Postup:

  1. Základní hmota: Sušenky rozdrobte najemno, ideálně mixérem nebo v sáčku válečkem. Smíchejte je se sýrem a vanilkovým cukrem. Nechte směs asi 10 minut odpočinout, ať se chutě propojí. Pak přidejte rozpuštěný kokosový olej a rukama nebo lžící propracujte do kompaktní hmoty. Šup s ní na 30 minut do lednice.

  2. Tvarování: Ztuhlou směs rozdělte na 12 dílků a z každého vytvořte kuličku. Znovu je vraťte do chladu. Čím tužší budou, tím lépe se budou máčet.

  3. Čokoládová koupel: Polevu rozpusťte ve vodní lázni. Kuličky jednu po druhé ponořte do čokolády a pokládejte je na pečicí papír. Než čokoláda stihne zatuhnout, posypte je lyofilizovanými malinami. Dají jim šmrnc, kyselkavost a krásný barevný kontrast.

Kuličky můžete skladovat v lednici i pár dní (pokud tedy vydrží). Skvěle se hodí jako malý dezert po grilování, osvěžující pamlsek k odpolední kávě nebo elegantní sladkost pro návštěvu.

