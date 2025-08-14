Pečení na víkend: Cheesecakové kuličky

Vlna veder je opět tu, ale tentokrát v Pečení na víkend necháme troubu zavřenou. Nejen kvůli počasí, ale taky proto, že některé dobroty chutnají nejlépe právě ledově vychlazené. Jednoduché a rychle hotové cheesecakové kuličky jsou přesně takové.
Sladké, studené a k nakousnutí. Tenhle recept zvládnete i poslepu – a hlavně bez trouby
Tenhle recept kombinuje tři velké přednosti: Kuličky zvládnete udělat i s dětmi (nebo s vínem v ruce), vypadají jako z vitríny prémiové cukrárny a chutnají přesně tak, jak od slova „cheesecake“ čekáte: krémově, máslově, s jemným vanilkovým nádechem a hořkosladkým závěrem čokolády. Tak si vyhrňte rukávy a připravte si místo v lednici.
Pan Cuketka
20. června 2025
Recept: Cheesecakové kuličky (12 kusů)
Na nepečenou hmotu:
150 g máslových sušenek, ideálně skotských shortbreadek
150 g čerstvého smetanového sýra (např. Philadelphia) nebo crème fraîche
1 sáček vanilkového cukru
50 g kokosového oleje
Na dohotovení:
Postup:
Základní hmota: Sušenky rozdrobte najemno, ideálně mixérem nebo v sáčku válečkem. Smíchejte je se sýrem a vanilkovým cukrem. Nechte směs asi 10 minut odpočinout, ať se chutě propojí. Pak přidejte rozpuštěný kokosový olej a rukama nebo lžící propracujte do kompaktní hmoty. Šup s ní na 30 minut do lednice.
Tvarování: Ztuhlou směs rozdělte na 12 dílků a z každého vytvořte kuličku. Znovu je vraťte do chladu. Čím tužší budou, tím lépe se budou máčet.
Čokoládová koupel: Polevu rozpusťte ve vodní lázni. Kuličky jednu po druhé ponořte do čokolády a pokládejte je na pečicí papír. Než čokoláda stihne zatuhnout, posypte je lyofilizovanými malinami. Dají jim šmrnc, kyselkavost a krásný barevný kontrast.
Kuličky můžete skladovat v lednici i pár dní (pokud tedy vydrží). Skvěle se hodí jako malý dezert po grilování, osvěžující pamlsek k odpolední kávě nebo elegantní sladkost pro návštěvu.
Zdroj: Profimedia
Laura Poláková
6. června 2025