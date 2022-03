Recept na domácí vegetu bez soli a chemie. Pro ostřejší chuť přidejte chilli

Domácí podravka

Ochucující kořenicí směs, která je mnohem známější pod jmény vegeta či podravka, dokáže dochutit polévky, omáčky i masa. Je téměř univerzální. Když se ale podíváte podrobněji na složení průmyslově vyráběných směsí, zjistíte, že zeleniny je v nich málo, hlavní roli hraje sůl a glutamáty. Když se vydáte do prodejen zdravé výživy, najdete už řadu přípravků, které jsou bez glutamátů, ale mají vždy vysoký obsah soli – dobře, to zase není takový problém, tak už do jídla nedáte další sůl a víte, že směs jídlo i osolí, ale chcete v ceně koření platit i za sůl? Další diskutabilní věcí je, že tyto bio směsi obsahují třeba kukuřičný škrob nebo fruktózu. Na tom není nic škodlivého, ale proč si spolu se zeleninovou směsí přidávat do polévky i cukr v podobě fruktózy? Pojďte si raději vegetku připravit sami, není to nic složitého.

