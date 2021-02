Recept na horký čokoládový dortík se zmrzlinou a malinami

Dnes budeme hřešit nasladko! Připravíme si pečený čokoládový dortík s tekutým středem uvnitř, s horkými malinami a domácí vanilkovou zmrzlinou. Tomu se nedá odolat. Celý recept blogerky Koko najdete na videu v úvodu článku.

Ingredience na 3 keramické muffinové formičky (tedy tři dortíky)

2 vejce

špetka soli

40 g cukru krupice

60 g hořké čokolády – 70% kakaa

60 g másla

60 g mandlové mouky

kakao a další máslo na vymazání a vysypání formiček

9 malin do formiček plus další na pečení nebo čerstvé k podávání

3 snítky máty (možno vynechat)

moučkový cukr na posypání (možno vynechat)

vanilková zmrzlina (recept na domácí zmrzku najdete ZDE)

Postup

Vymažeme zapékací mističky máslem a vysypeme je kakaem (k čokoládovým dortům se kakao hodí víc než mouka a vypadá lépe). Nejprve si připravíme světlou hmotu: Rozklepneme vejce do kulaté misky, přidáme špetku soli a vyšleháme do pěny. Zabere to 2–3 minuty, vejce musí zesvětlat a zvětšit objem. Během šlehání přisypáváme po troškách krupicový cukr. Hnědá hmota se skládá ze 70% hořké čokolády na vaření a másla. Smícháme je dohromady a vložíme rozehřát do mikrovlnky. Záleží na jejím výkonu, hlídejte to, čokoládová hmota musí být při zamíchání tekutá.

Zatepla obě hmoty, světlou i tmavou, jemně promíchejte, aby bylo těsto nadýchané. Těsto zpevněte postupně přisypávanou mandlovou moukou. Opatrně ji vmíchejte a poté těsto přendejte do formiček. Zkuste si rozvrhnout hmotu tak, aby jí v každé formičce bylo stejné množství, pak se bude péct všechno stejně dlouho.

A teď maliny! Do vnitřku každého dortíku zapíchněte tři kousky. TIP: Pokud vám ještě nějaké maliny zbudou, vložte je do nové, máslem vymazané zapékací misky a posypejte cukrem. Mističky vložte do trouby rozehřáté na 200 °C. Rošt umístěte doprostřed trouby anebo o kousek výš. V keramických formičkách se dortíky budou péct 11–13 minut podle množství hmoty uvnitř, velikosti formiček i výkonu vaší trouby. Povrch by se měl zatáhnout tak, že se hmota nenalepí na prst, když na něj lehce sáhnete. Dortík by měl být zpevněný na povrchu i uprostřed mezi malinami, i když hmota je tam malinko méně opečená než u krajů formičky. Tohle je přesně ten stav, kdy je čas formičky vyndat z trouby. Na to, aby se upekly maliny s cukrem vedle, stačí stejný čas.

Dortíky nechte ještě 2-3 minuty odpočívat a pak zkuste vyklopit bábovičku. A ještě vnitřní kontrola – střed by měl být stále mírně tekoucí! A nakonec pěkně naservírovat – pocukrovat, navrch přidat vanilkovou zmrzlinu a pečené maliny. Je potřeba jednat rychle, horké dorty rychle tuhnou. Dozdobte mátou a ihned podávejte.

Celý postup najdete na videu v úvodu článku.

Recept blogerky Koko je z jejího pořadu Menu s hvězdičkou na Mall.tv