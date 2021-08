Recept na nejlepší rybu na světě: Je bez kostí i bez práce

Existuje recept, při kterém tepelně zpracujete rybu jen tak napůl, zbytek zařídí speciální marináda. Ve Španělsku se tomuto zpracování říká escabeche. Nápadité, jednoduché a moc dobré! Celý postup blogerky Koko najdete na videu v úvodu článku.

Ingredience na mísu nakládaných ryb

600 g filetů z bílých ryb

50 ml olivového oleje

vrchovatá lžička mletého koriandru

čerstvě mletý pepř

2 bobkové listy

několik větviček tymiánu

středně velká mrkev

2 menší červené cibule

2 stroužky česneku

necelá lžička soli

70 ml vinného octa

100 ml bílého vína

300 ml vody

šťáva z ½ citronu

3 kolečka citronu na závěr

Postup

Filety z makrely a pražmy zbavené šupin dobře prohlédněte a případně vytrhněte kůstky, které najdete. Filety překrojte na menší porce, kůži nestahujte. Nyní je kousky třeba lehce opéct (na pánvi 30 vteřin z každé strany) nebo ogrilovat: Z alobalu utvořte vaničku, dno zastříkněte olivovým olejem a vkládejte na něj rybí kousky kůží dolů. Lehce zasolte. Grilujte 2–4 minuty. Přesuňte filety do keramické mísy.

Připravte si marinádu: Červenou cibuli nebo šalotku nakrájejte na kolečka, česnek na plátky, přidejte tymián, případně saturejku, pár bobkových listů. Mrkev oloupejte a nakrájejte na co nejtenčí kolečka. Citron nakrájejte také na kolečka. Do pánve nebo hrnce nalijte větší množství olivového oleje. Zapněte plotýnku a během zahřívání přisypte do oleje mletý koriandr, čerstvě mletý pepř, zelené bylinky – například tymián, oregano, rozmarýn, bobkový list, kolečka mrkve a cibuli. Restujte do změknutí. Po 5 minutách přidejte česnek, sůl, přilijte vinný ocet a poté bílé víno, zakápněte citronovou šťávou a zalijte dostatečným množstvím vody. Přiveďte k varu, nechte odpařit alkohol a změknout zeleninu. Po 10 minutách je nálev připravený. Ryby hned zalijte ještě vroucím lákem. Krásně se vykoupou v jeho chuti.

Ryby byste měli nechat odpočívat minimálně do úplného zchladnutí, ale nejlepších výsledků dosáhnete až při 24hodinovém odpočinku v lednici. Před servírováním je ale nechte znova přijít na pokojovou teplotu. Jsou skvělé do studených i teplých zeleninových salátů nebo prostě jen s chlebem nebo bruschettou. Použít můžete ryby, které máte rádi – z českých třeba candáta nebo štiku, hodí se ale i treska, sumeček nebo mořský ďas. Podívejte se na celý postup na videu v úvodu článku.

