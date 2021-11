Recept na řízek pětkrát jinak: Zkuste vídeňský, z tresky, v těstíčku či v lupíncích

Řízek bereme jako běžnou záležitost. Ale udělat ho měkoučký a šťavnatý není jen tak – osvědčený fígl je naložit maso předem do jogurtu, pak bude krásně křehké. A co zkusit řízek v těstíčku nebo v krustičce či osmažit tresku?

Kuřecí řízek plněný sýrem

Potřebujete (pro 4 osoby):

4 kousky kuřecích prsou

100 g taveného sýra

100 g ementálu nebo nivy

30 g slaniny

sůl a mletý pepř

Na obal:

300 g hladké mouky

2 vejce

60 ml mléka

300 g strouhanky

olej na smažení

Postup:

Připravte si náplň: Slaninu nakrájejte na kostičky a rozškvařte ji na rozpáleném oleji do křupava. Pak k ní přidejte tavený sýr a najemno nastrouhaný ementál nebo nivu (podle chuti). Za stálého míchání nechte sýry rozpustit, pak odstavte z plotýnky a nechte částečně zchladnout.

Kuřecí prsa rozkrojte na plátky a velmi opatrně rozklepejte do šířky. Podle chuti osolte a opepřete a jednotlivé plátky potřete hotovou sýrovou směsí. Řízky přehněte nebo zlehka zarolujte a sepněte párátky nebo kuchyňskými jehlami. Zlehka osolte po povrchu a obalujte v klasickém trojobalu, tedy v hladké mouce, vejcích rozšlehaných v mléce a nakonec ve strouhance. Zvolna smažte v rozpáleném oleji (dejte ho do pánve vyšší vrstvu). Jako příloha se hodí například restované zelené fazolové lusky s česnekem.

Na videu najdete recept na holandský řízek:

Řízek z tresky

Potřebujete (pro 4 osoby):

4 porce filetů z tresky

1 citron

sůl

250 g hladké mouky

250 g strouhanky

2 vejce

50 ml mléka

olej nebo sádlo na smažení

Postup:

Filety z tresky omyjte studenou vodou, osušte, podle chuti zlehka osolte a pokapejte šťávou vymačkanou z citronu. Připravte si tradiční trojobal a jednotlivé porce obalujte v hladké mouce, vejcích rozšlehaných v mléce a strouhance. Smažte dozlatova na rozpáleném sádle nebo oleji. Po vyjmutí z pánve je uložte na papírovou kuchyňskou utěrku, aby se vsákl přebytečný tuk. Podávat můžete s bramborovou kaší, čerstvou nebo grilovanou zeleninou či šťouchanými bramborami. Tresku můžete obalit také v těstíčku z hladké mouky, mléka, vajec, nastrouhaného tvrdého sýra a bylinek podle chuti.

Vídeňský telecí řízek

Potřebujete (pro 4 osoby):

4 plátky telecího masa (kýta)

sůl a mletý černý pepř

300 g hladké mouky

3 vejce

300 g strouhanky

sádlo na smažení

Postup:

Telecí maso jemně naklepejte (je velice křehké) přes igelitový pytlík nebo potravinovou fólii, po okrajích zlehka nařízněte nožem, aby se na pánvi maso nekroutilo, z obou stran osolte a opepřete. Řízky obalujte klasicky v trojobalu, tedy nejdříve v hladké mouce, poté v rozšlehaných vejcích (neřeďte je mlékem) a nakonec ve strouhance. Smažte z obou stran dozlatova na rozpáleném sádle.

Podávejte s plátkem citronu. Ideální přílohou jsou vařené brambory nebo lehký bramborový salát.

Řízky v křupavé krustě

Potřebujete (pro 4 osoby):

4 kuřecí (prsní) nebo vepřové řízky (z kýty)

150 ml bílého jogurtu

sůl a mletý bílý pepř

300 g hladké mouky

2 vejce

asi 50 ml mléka

300 g kukuřičných lupínků

řepkový nebo olivový olej na smažení

Postup:

Řízky zlehka naklepejte a potřete bílým jogurtem. Naložené je uložte do chladničky a nechte hodinu až dvě odležet. Maso pak bude šťavnatější. Kukuřičné lupínky rozdrťte válečkem nebo rozmixujte v mixéru a nasypejte do misky. Do další misky pak přijde hladká mouka a do třetí vejce, rozšlehaná s trochou mléka, solí a mletým pepřem.

Uleželé maso oklepejte od jogurtu a každý kus obalte v trojobalu: hladká mouka, vejce a nakonec strouhanka z kukuřičných lupínků (do té můžete přidat nasekanou zelenou petrželku nebo jiné oblíbené bylinky). Ve vyšší pánvi rozpalte olej a řízky osmažte z obou stran do křupava. Servírujte s čerstvým zeleninovým salátem.

Krůtí řízky v těstíčku

Potřebujete (pro 4 osoby):

4 plátky krůtího masa (z prsou)

sůl a mletý bílý pepř

Na těstíčko:

5 lžic hladké mouky

2 lžíce bramborového škrobu Solamyl

2 vejce

trochu mléka (podle potřeby)

1 lžičku mleté sladké papriky

1 lžičku grilovacího koření

1 lžičku medvědího česneku

olej na smažení

Postup:

Plátky krůtího masa zlehka naklepejte přes potravinovou fólii a z obou stran podle chuti osolte a opepřete. Z hladké mouky, Solamylu, koření, rozšlehaných vajec a mléka vytvořte hustší těstíčko. Jednotlivé porce masa namáčejte v těstíčku a okamžitě smažte na pánvi v rozpáleném oleji z obou stran dozlatova. Podávejte klasicky s vařenými bramborami nebo těstovinovým salátem se zeleninou.

Náš tip: Řízky naklepávejte vždy přes fólii nebo mikrotenový sáček, aby se nepotrhala vlákna, a neobalujte je nikdy předem, vždy až těsně před smažením. Při smažení nešetřete na množství tuku a během přípravy do masa nepíchejte vidličkou, vytekla by šťáva.