Mezitím připravte tzatziki: Do mísy nahrubo nastrouhejte okurku, přebytečnou vodu slijte. Přidejte prolisovaný česnek, mátu, sůl, pepř a na závěr jogurt. Vše promíchejte, případně ještě dochuťte a dejte vychladit do ledničky.

Krůtí maso omyjte proudem studené vody a osušte papírovou utěrkou. Posypejte ho hrubozrnnou solí a bylinkami z obou stran, položte do pekáče kůží nahoru a vložte do trouby předehřáté na 200 °C. Po 10 minutách ho podlijte vodou a nechte za občasného polévání vypečenou šťávou péct dalších 30 minut. Pak maso obraťte a pečte dalších 20 minut. Nakonec ho ještě na 15 minut znovu otočte a pečte kůží nahoru.

Nejprve si připravte těsto na čapátí. Smíchejte mouku se solí a postupně přidávejte vodu tak, aby vzniklo pružné těsto. Pořádně ho prohněťte, vypracujte bochánek a vložte ho na chvíli odpočinout do ledničky.

Jehněčí steak v bylinkové marinádě

Jehněčí maso je výborné v kombinaci čerstvých bylinek, česneku a citronu – a nejlépe grilované, aby si zachovalo šťavnatost. Můžete použít i pánev, ale v troubě by se steaky mohly vysušit. A to by byla věčná škoda.

POTŘEBUJETE (na 2 porce):

* 2 steaky z jehněčí kýty s kostí

* 2 hrsti mixu čerstvých bylinek (rozmarýn, tymián, oregano, máta, petrželka)

* 1 stroužek česneku

* nastrouhanou citronovou kůru z 1 bio citronu

* 2 lžíce olivového oleje

* kostičku másla

Na přílohu:

* 2 menší oloupané batáty

* 2 oloupané brambory

* hrubozrnnou sůl

Na majonézu:

* 2 žloutky

* špetku soli

* mletý bílý pepř

* 250 ml slunečnicového oleje

* pár kapek citronové šťávy

POSTUP:

Nejprve připravte majonézu (všechny ingredience musí mít pokojovou teplotu): Žloutky vložte do větší mísy, přidejte špetku soli a bílého pepře a metličkou pomalu šlehejte. Postupně za stálého šlehání přidávejte olej, nejprve po kapkách. Jakmile začne majonéza houstnout, přilévejte tenoučkým pramínkem. Takto postupujte, dokud do majonézy nezapracujete všechen olej. Nakonec vmíchejte pár kapek citronové šťávy a ještě podle chuti osolte a opepřete.

Steaky vytáhněte z lednice půl hodinky před grilováním. V mixéru připravte pastu z bylinek, česneku, olivového oleje a citronové kůry. Pastou steaky potřete z obou stran a nechte je půl hodinky odpočívat.

Mezitím připravte na plech pečicí papír, potřete ho olivovým olejem a na něj poklaďte brambory a batáty nakrájené na měsíčky. Znovu pokapejte olivovým olejem a posypejte hrubozrnnou solí. Plech vložte do trouby předehřáté na 200 °C na 25 minut.

Odpočinuté steaky dejte opéct na rozpálený gril na 3–5 minut z každé strany. Pak je klaďte na předehřáté talíře, na každý dejte ještě rozpustit kostičku másla a nechte je pár minut odpočinout. Podávejte s pečenými brambory, batáty a majonézou.