Zakysanou smetanu pokojové teploty naředíme malým množstvím mléka (měla by zůstat krémová) a promícháme. Po změknutí brokolice k ní přidáme zakysanou smetanu a dále již nevaříme, jen krátce prohřejeme, případně dosolíme. Podáváme s těstovinami nebo rýží.

Cibuli oloupeme a pokrájíme nadrobno. Na rozpuštěném másle ji osmažíme dosklovata, přidáme kari koření a promícháme. Na cibuli nasypeme brokolici rozebranou na růžičky, osolíme, promícháme, přidáme lžíci vody a na mírném plameni dusíme pod poklicí do změknutí brokolice na skus.

Brambory povaříme ve slupce, oloupeme a nakrájíme na plátky. Do máslem vymazané zapékací misky naklademe bramborové plátky, osolíme, zalijeme polovinou smetany smíchané se strouhaným sýrem. Položíme další vrstvu brambor a zalijeme zbytkem smetany.

Brokolicové karbanátky

Suroviny

1 ks brokolice

2 ks brambor

půl cibule

1 stroužek česneku

2 ks vejce

sůl

pepř drcený

strouhanka dle potřeby

Postup

Brokolici si rozdělíme na růžičky, brambory oloupeme a nakrájíme na menší kostky. Společně dáme do hrnce a povaříme cca 5 minut. Poté scedíme a společně s cibulí rozsekáme v robotu. Směs si předěláme do mísy a přidáme dvě vajíčka, osolíme, opepříme a přisypáváme strouhanku dle potřeby. Troubu si rozehřejeme na 200 stupňů Celsia, na plech dáme pečicí papír. Vytvarujeme menší bochánky a dáme péct do trouby. Po cca 20 minutách každý karbanátek otočíme a necháme péct ještě 10 minut. Karbanátky můžeme podávat se sýrem cottage.