Dnes koupíme chřest v podstatě po celý rok, ale na jaře je nejchutnější a český chřest je vyhlášenou sezónní pochoutkou. Tady jsou ty nejlepší chřestové recepty.

Jak chřest vybírat a skladovat?

Sezóna chřestu startuje v polovině dubna a trvá do konce června. Chřest by měl být skladován v chladu a zpracován co nejdříve po sklizni. Jako každá plodina brzy po utržení ztrácí sladkost, protože většina cukru se přemění na škrob. Proto dnes řada gourmetů míří na farmářské trhy, aby nakoupili chřest co nejčerstvější.

Vybírejte vždy pevné, rovné a pružné stonky s hladkým povrchem a tmavě zelenou/fialovou barvou s těsně uzavřenými lístky na špičce. Vyhněte se tlustým stonkům matné barvy, takový chřest bude pravděpodobně starý a bez chuti. Tvrdší stonky před vařením odspodu do poloviny oloupejte škrabkou na brambory a zařízněte.

Chřest si v kuchyni zamilujete

Jemná chuť chřestu skvěle ladí s různými surovinami a společně tvoří jarní kombinace, které si oblíbíte. Jako lehkou večeři si vychutnejte chřestovou omeletu s kuřecím masem nebo svěží chřestový salát s kozím sýrem.

Výborně ale vynikne i v polévkách. Vyzkoušejte polévku z mladého zeleného chřestu nebo jemnou krémovou polévku z chřestu bílého.

Pokud plánujete rodinnou oslavu nebo piknik, určitě budete mít úspěch s jarním slaným koláčem se zeleným chřestem. Nejenže na vás dýchne francouzskou lehkostí, ale chutná skvěle i studený.

Recept najdete vždy po kliknutí na zvýrazněný název pokrmu.

Nakrájenými stonky můžete ozvláštnit také svoje oblíbené recepty. Zkuste například chřestové rizoto.

Pokud vás jarní vaření s touto surovinou zaujalo, podívejte se na další chřestové recepty, které vás dostanou.

Bílý, nebo zelený chřest?

Bílý chřest má ve srovnání se zeleným bráškou jemnější chuť a jeho pěstování stojí značné úsilí. Nejedná se ale o vyšlechtěnou odrůdu. Nedostatek barevného pigmentu vzniká přirozeně, nedostatkem světla. Zemědělci hromadí půdu nad rašícími stonky a každý z nich je poté ručně sbírán a ukládán do tmavé krabice, aby zůstal bílý. Naproti tomu fialový chřest je vyšlechtěnou novinkou, ale nelekněte se. Během vaření zezelená.

Chřest pomáhá při hubnutí i proti rakovině

Chřest neobsahuje téměř žádné kalorie. Ve 100 g čerstvých stonků se skrývá pouze 20 kcal a také velké množství vlákniny. Vláknina zasytí a pomáhá snižovat hladinu „zlého“ LDL cholesterolu a riziko rakoviny tlustého střeva a konečníku. Chřestové výhonky se dříve běžně používaly pro léčbu střevních onemocnění.

Čerstvé stonky chřestu mají afrodiziakální účinky, jsou dobrým zdrojem antioxidantů, které pomáhají odstraňovat volné kyslíkové radikály z těla a chrání jej před vznikem nádorových onemocnění a před virovými infekcemi. Chřest je vhodný také pro nastávající maminky vzhledem k obsahu kyseliny listové. Najdeme v něm i další vitaminy skupiny B, antioxidační vitaminy C, A a E a vitamin K, ale i železo nebo měď.

Po konzumaci chřestu si můžete všimnout atypického zápachu moči. Jde o přirozený jev, který není signálem zdravotních obtíží. Vzniká v důsledku trávení chřestu, při kterém vznikají aromatické sirné sloučeniny (merkaptany) a jejich část je vylučována s močí.