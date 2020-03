Recepty z kuřecích prsou aneb 11 rychlých a dietních večeří z kuřecího masa

Pokud chceme udělat rychlou teplou večeři, dost často sáhneme právě po kuřecích prsou. Stačí omýt, nakrájet a pak dodat nějaké ty ingredience. Přinášíme 11 pestrých receptů, aby se vám kuřecí maso nepřejedlo.

Díky tomu, že je v podstatě bez výraznější chuti, je kuřecí maso dobrý základ mnoha pokrmů. Kamenem úrazu mnohdy bývá, jak ho ochutit, aby jídlo bylo pokaždé jiné. Přitom možností jsou mraky. Tady je malá inspirace.

Kuřecí prsa na kari se smetanou

Kuřecí prsa se obecně velmi dobře pojí se smetanou, zde ochucenou kari. Rychlá večeře, omáčku můžete doplnit i třeba zeleninou – přidejte pro změnu ke smetaně kukuřici nebo hrášek z konzervy a máte další variaci na kuřecí prsa.

Recept na Kuřecí prsa na kari se smetanou najdete ZDE

Tagliatelle se smetanovou omáčkou se špenátem a kuřecím masem

Naprostá klasika, kterou dostanete v každé druhé restauraci. Proč si je ale nepřipravit i doma. Naštěstí jsou pryč doby, kdy se špenát u nás konzumoval jen jako protlak. Čerstvé listy už dostanete koupit všude.

Recept na Tagliatelle se smetanovou omáčkou se špenátem a kuřecím masem najdete ZDE

Kuřecí špízy 3 barev

Se špízy budete mít doma určitě velký úspěch, je to zpestření, které ocení zejména děti. Možná to není tip na rychlou večeři ve všední den, ale o víkendu je zařaďte do svého jídelníčku.

Recept na Kuřecí špízy 3 barev najdete ZDE

Indické kuřecí kari

Podobný recept jako hned první Kuřecí prsa na kari se smetanou, ale je zde více koření, a chuť je tak mnohem orientálnější.

Recept na Indické kuřecí kari najdete ZDE

Rychlé kuřecí nudličky

Další klasika v podobě kombinace pórku a kuřecího masa. Omáčku nemusíte zahušťovat moukou, záleží na tom, jak ji máte rádi.

Recept na Rychlé kuřecí nudličky najdete ZDE

Luxusní špenátové gnocchi s kuřecím, nivou a smetanou

Recept, který si schovejte na víkend. Až ho budete péct, domov vám provoní vůně teplé Itálie. Jen pozor, niva sama o sobě je slaná, tak to nepřežeňte se solí.

Recept na Luxusní špenátové gnocchi s kuřecím, nivou a smetanou najdete ZDE

Kuřecí nudličky se zeleninou

Dost bylo omáček, zkuste lehčí verzi a kuřecí maso doplňte zeleninou. Není to letní varianta s rajčaty a paprikou, ale zemitá poctivá kuchyně – celer a mrkev se k podzimu báječně hodí.

Recept na Kuřecí nudličky se zeleninou najdete ZDE

Domácí kuřecí čína

Pamatujete na konec 80. a začátek 90. let? To domácí čína frčela. Často se dělalo kung-pao s buráky. Trocha sójovky a škrobu a čína byla na světě. Toto je návrat do starých časů, ale velmi chutný a nadčasový.

Recept na Domácí kuřecí čínu najdete ZDE

Kari bulgur se zeleninou a kuřecím

Bulgur se v naší kuchyni zatím moc nezabydlel, přitom je to škoda. Je lehce stravitelný, obsahuje vlákninu a řadu cenných látek. Jen ho nemohou celiatici, protože je vyrobený z pšenice.

Recept na Kari bulgur se zeleninou a kuřecím najdete ZDE

Tortilla s kuřecím masem a zeleninou

Pokud chcete lehčí večeři, doplňte kuřecí maso zeleninou a zabalte ho do tortilly.

Recept na Tortillu s kuřecím masem a zeleninou najdete ZDE

Caesar salát s kuřecím masem

Další variace na lehkou zeleninovou večeři. Už naprostá klasika – Ceasar salát. Nemusíte ho jíst jen v létě, salát už si dnes dopřejete i v zimě.

Recept na Caesar salát s kuřecím masem najdete ZDE