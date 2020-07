Recepty z rybízu a angreštu jsou osvěžující. Zkuste naše koláče a moučníky

Příjemně štiplavé plody jsou v dezertech hotovým pokladem – krásně se snoubí s drobenkou, piškoty i se sladkou sněhovou čepicí.

Charlotta s lesním ovocem

Tenhle elegantní moučník zvládnete připravit raz dva!

Suroviny (na 4 porce):

400 g rybízu nebo malin

6 plátků želatiny

500 g crème fraîche

100 g cukru

šťáva z 1 citronu

300 ml smetany ke šlehání

asi 150 g dlouhých piškotů

POSTUP:

Želatinu namočte na chvíli do vody, aby změkla. Pár nejhezčích kousků ovoce dejte stranou, zbytek rozmixujte na omáčku. Crème fraîche ušlehejte s cukrem a citronovou šťávou. Želatinu vymačkejte a smíchejte s několika lžícemi ovocné omáčky. Zahřejte ji, až se za stálého míchání rozpustí. Přidejte pár lžic krému, a až se hezky spojí, obě hmoty promíchejte. Přidejte ušlehanou smetanu.

Dvě formy (nebo jednu větší) vyložte piškoty, smetanovou hmotu do nich vlijte a dort nechte aspoň 4 hodiny odpočinout v lednici. Ztuhlý ho vyklopte na talíř, ovažte stužkou a ozdobte zbylými bobulemi rybízu nebo malin.

Ježatý koláč s mandlemi

Můžete ho upéct jak s angreštem, tak s rybízem – podstatná je chuť nakyslého ovoce.

Suroviny (na formu 26 cm) na těsto:

150 g másla

100 g cukru

1 vanilkový cukr

1 vejce

1 lžička citronové kůry

150 g hladké mouky

1 lžička kypřicího prášku

75 g mletých mandlí

na obložení:

400 g angreštu

75 g hladké mouky

50 g ovesných vloček

50 g cukru

90 g másla

100 g mandlových třísek

POSTUP:

Do másla vyšlehaného s cukrem doběla přidejte vanilkový cukr, kůru, vejce a mouku smíchanou s práškem do pečiva a mletými mandlemi. Těsto vlijte do formy vyložené pečicím papírem a posypejte ho omytým a očištěným angreštem.

Rukama zpracujte drobenku z hladké mouky, ovesných vloček, cukru a másla. Nasypejte ji na angrešt, přidejte naštípané mandle a při 180 °C pečte asi 35 minut nebo až špejle zapíchnutá do koláče vyjde po vytažení bez nalepených drobečků.

Angreštový koláč se sněhem

Se sněhovou čepicí není moc práce a vypadá nádherně.

Suroviny (na formu 26 cm) na těsto:

2 vejce

70 g cukru

30 g másla

125 g hladké mouky

1 zarovnaná lžička kypřicího prášku

na náplň:

300 g angreštu

400 ml mléka

sůl

1 vanilkový cukr

2 vejce

1 vrchovatá lžíce + 75 g cukru

50 g másla

1 vanilkový cukr

1 vanilkový pudink v prášku

POSTUP:

Angrešt zalijte horkou vodou, nechte ho stát 5 minut a pak slijte. Suroviny na těsto smíchejte se 2 lžícemi horké vody. Dejte ho do formy a při 180 °C pečte 15 až 20 minut. Vejce oddělte. Svařte 250 ml mléka, špetku soli, 1 vrchovatou lžíci cukru, vanilkový cukr a máslo.

Do zbylého mléka vmíchejte 2 žloutky a pudinkový prášek. Pudinkovou směs vmíchejte do horkého mléka a za stálého míchání uvařte krém. Ten pak nalijte na angrešt vsypaný na korpus. Ze zbývajících bílků a 75 g cukru ušlehejte tuhý sníh a natřete ho na koláč. Pečte ho při 190 °C asi 15 až 20 minut nebo až čepice na špičkách sněhu zezlátne.

TIP: Jako formu můžete použít i mísu s rovnými (ne zakulacenými) stěnami. Pokud chcete mít 100% jistotu, že nic nevyteče, vyložte ji nejprve potravinovou fólií.

