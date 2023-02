Recepty ze škvarků, jimž neodoláte: Škvarkové pagáčky, pomazánka i koláč s povidly!

Rozemeleme studené škvarky, vejce uvaříme natvrdo, necháme ho zcela zchladnout a nakrájíme na drobné kostičky. Nadrobno nakrájíme i jarní cibulku a kyselou okurku. Pak vše smícháme s rozemletými škvarky, přidáme majonézu, hořčici a vše podle chuti osolíme a opepříme. Pomazánku dáme vychladit do ledničky a pak podáváme s čerstvým chlebem.

Vypracujeme hladké těsto, které každou půlhodinu čtyřikrát překládáme ze stran do středu, abychom získali pěkné vrstvy. Když těsto překládáme, stále vrch posypáváme škvarky. Tak vzniknou pěkné škvarkové vrstvy.

Hladkou mouku prosejeme do misky, přidáme prášek do pečiva, měkké sádlo, vejce, sůl a podle potřeby přidáváme i zakysanou smetanu .

500 g hladké mouky 1 balení prášku do pečiva 100 g vepřového sádla 2 vejce 1 lžička soli 250 g škvarků zakysaná smetana

Připravíme si kvásek. Do vlažného mléka nebo vody dáme lžičku cukru a rozdrobíme droždí. Mezitím si navážíme hladkou mouku. Přidáme kmín, sůl a přidáme škvarky, nakonec přilijeme vzešlý kvásek.

Škvarkový koláč s povidly

Suroviny:

140 g vepřových škvarků

3 lžíce másla

špetka mleté skořice

1 bio vanilkový cukr

200 g moučkového cukru

350–400 g hladké mouky

1/2 kypřicího prášku do pečiva

1 vejce

asi 5 lžic plnotučného mléka

švestková povidla

olej na vymazání formy

polohrubá mouka na vysypání formy

Postup

Pomeleme škvarky na pastu. Přendáme je do mísy, přidáme máslo, může být vytažené z ledničky, skořici, oba cukry a 350 g mouky. Prsty propracujeme těsto, můžeme i v robotu, ale pokud pracujeme rukama, můžeme ze směsi vytáhnout tvrdé kousky škvarků, které by mohly v koláči vylámat zuby.

Až budeme mít tzv. drobenku, přidáme prášek do pečiva, vejce a mléko. Znovu propracujeme. Pokud je těsto tekuté, přidáme ještě trošku mouky a znovu propracujeme. Hotové těsto, které vypadá jako linecké, přendáme do potravinářského sáčku a dáme na hodinu do ledničky odpočinout.

Předehřejeme troubu na 180 °C. Formu vymažeme olejem a vysypeme polohrubou moukou. Těsto si rozdělíme na jednu větší a jednu menší část. Tu větší vyválíme a přendáme do formy. Vidličkou propícháme těsto. Vrchní část až po okraje pomažeme vrstvou povidel. Z té menší části odebíráme kousky těsta a uválíme v tenčí „hady“. Ty pak skládáme na koláč do tvaru mřížky. Koláč pečeme v troubě dozlatova, trvá to asi 30 minut. Necháme ho vychladnout na mřížce a pak krájíme.