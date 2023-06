Redakční tipy na víkend: Festival zmrzliny či prosseca, nebo krkonošský jarmark

Královské stříbření Kutné Hory

Kutná Hora je město s bohatou historií a mnoha impozantními památkami. Kdo by neznal unikátní kostnici zdobenou artefakty z lidských kosti či impozantní gotický chrám svaté Barbory, místo které má údajně velmi silnou pozitivní a ochrannou energii. A právě v Kutné Hoře se tento víkend uskuteční historické slavnosti, které město navrátí na začátek 15. století, do doby jejího největšího rozkvětu. Do města přijede slavnostní průvod krále Václava IV. a jeho ženy Žofie spolu s celým dvorem. Historie ožije, dávní rytíři, dámy i horníci se vrátí do ulic a celé město se oblékne do slavnostní atmosféry – v ulicích i historických uličkách se bude hrát, tančit, hodovat, bojovat i obchodovat. Program slavností je bohatý stejně jako stříbrná kutnohorská historie.

Termín: 24. 6. až 25. 6.

Info: https://stribreni.cz/program/