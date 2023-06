Redakční tipy na víkend. Kávový festival s moderní šamankou nebo poctivý burger fest?

Na co si dát pozor na dovolené v Chorvatsku? Podívejte se na video:

Termín: 9. – 11. 6., v pátek a sobotu od 10:00 do 21:00 hod., v neděli do 20:00 hod.

Od pátku do neděle budete moci v Liberci ochutnat perfektně „vytuněné“ burgery z celé republiky! Podávat se budou poctivé masové, ale i vegetariánské či veganské „kousky“ včetně bezlepkové housky a zlatavých hranolek. Přebohatý burgerový sortiment doplní skvělé zmrzliny, tradiční i netradiční sladkosti a samozřejmě i nejrůznější drinky včetně čepovaného piva. Chybět pochopitelně nebude ani doprovodný kulturní program a soutěže o velmi zajímavé ceny.

Termín: 10. 6. od 13:00 do 19:00 hod.

Mistrovství Evropy v dřevorubeckém sportu Eurojack

Zruční svalnatí muži i ženy se sekyrami se sjedou tuto sobotu a neděli do Jihlavy, aby předvedli kousky, o nichž se běžnému „uživateli sekery“ může jen zdát. Na 10. ročníku ME v dřevorubeckém sportu se rozhodně bude na co dívat! A aby se dívalo ještě příjemněji, bude v místě souběžně probíhat také festival Jihlavské pivní pábení, svištět tedy budou nejen sekery, ale i pípy mnoha malých pivovarů. Dobré pivo, dobré jídlo i dobrá podívaná jsou opravdu velkým lákadlem. A pozor, vstup je zcela zdarma!

Termín: 10. a 11. 6., začátek v sobotu i v neděli ve 12:00 hod.

