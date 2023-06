Redakční tipy na víkend: Meruňkobraní, otevřená zahrada Strakovky i zámecká degustace vína

Na co si dát pozor během dovolené v Chorvatsku? Podívejte se na video:

Termín: 1. 7. od 11:00 do 17:00 hod.

Termín: 1. 7. od 10:00 do 18:00 hod.

Pool Party v bazénu Thermal ve Varech

Pokud se chystáte na filmový festival do Karlových Varů, zaskočte se pobavit na unikátní pool party do jednoho z nejslavnějších českých termálních bazénů. Bude to jízda! Každý den této osm dní trvající párty se můžete těšit na hudební produkci nejznámějších českých DJ’s. V saunovém světě pak budou v průběhu celé akce probíhat saunové ceremoniály. Na své si však přijdou i děti, pro které je připraven bohatý program. Chybět pochopitelně nebude ani občerstvení a široká nabídka míchaných alko i nealko drinků.

Termín: 1. 7. od 10:00 do 02:00 hod.

Info: https://thermal.saunia.cz/pool-party/