Redakční tipy na víkend. Řecká sobota na hradě i návštěva tajného vojenského krytu

Termín: 27. 5. 2023 od 10:00 do 22:00 hod.

Milujete Řecko, řeckou kulturu, hudbu i kuchyni? Tak zajeďte tento víkend do Brna, kde se uskuteční 11. ročník Řecké soboty na hradě Veveří! Nejstarší hradní areál v České republice roztančí originální hudební těleso Quaraba, český kytarista a zpěvák řeckého původu Jannis Moras, taneční soubor Lycea Řekyň ČR, taneční soubor Řecké obce Brno Prometheus a další. V případě zájmu si pak budete moci řecké tance dokonce vyzkoušet! Na slavnosti samozřejmě nebudou chybět ani stánky s řeckými specialitami a dobrým pitím.

Authentic Asia Festival v holešovické tržnici

Vábí vás rozmanitost Asie, ale nikdy jste ji nenavštívili, neochutnali, neočichali a neohmatali? Na Authentic Asia Festivalu budete mít příležitost to alespoň částečně napravit. Na ploše o rozloze více než 3 000 m2 můžete cestovat mezi jednotlivými asijskými státy a ochutnávat to nejlepší z národních kuchyní Vietnamu, Indonésie, Thajska, Číny, Japonska, Koreje a dalších zemí. Festival se samozřejmě nezaměřuje jen na báječné asijské pokrmy, ale i na tradiční tance, hudbu a divadlo! Od všeho můžete „okusit“ kousek, a to i díky mnoha prodejním stánkům s rozličným tradičním zbožím od keramiky přes šperky po textil.

Termín: 26. 5. 2023 – 28. 5. 2023

Info: www.authenticasia.cz/