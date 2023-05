Redakční tipy na víkend: Třešňový sad pro nezadané i festival United Islands

Od pátku do neděle budou žít celé Karlovy Vary nejvýznamnější akcí lázeňské sezony – jejím slavnostním zahájením! Jako každoročně proběhne svěcení pramenů, slavnostní mše a městem projde družina Karla IV., který dle pověsti objevil místní prameny a založil na nich město. Celé město bude žít koncerty, výstavami, divadlem, jarmarky, jednoduše nepřebernou řadou kulturních a společenských akcí. Stačí si jen vybrat v bohatém programu.

Termín: 6. 5. 2023 od 9.00 do 17.00 hod.

A právě v této rázovité vesničce proběhne tuto sobotu tradiční Zubrnický jarmark se vším, co k němu patří. Užijete si kreativní dílničky i ukázky rukodělné výroby všeho druhu, divadlo, živou hudbu, ale i prodejní stánky tradičních výrobků od místních farmářů i řemeslníků. Pochopitelně si můžete projít i naučný okruh vesnicí a okolím, a pokud se cestou zpět domů zastavíte v historickém Úštěku s Muzeem čertů – www.muzeum-certu.cz/ – určitě nebudete litovat!

Procházka májovým sadem pro nezadané!

Jste-li single a hodláte to změnit, vypravte se na romantickou procházku do rozkvetlého třešňového sadu v Konicích na Prostějovsku. Historický sad je nezadaným otevřen v neděli odpoledne, organizátoři na svém webu uvádějí: „V sadu nebude nikdo, jen ti, kteří se chtějí seznámit. Když vezmete welcome drink pro ostatní, budete král a ledy povolí. Nebo kávu? Svou oblíbenou knihu? Svou oblíbenou kočku? Možná bude nakonec nejlepší deštník.“ Vstup je volný!

Termín: 7. 5. 2023 od 14.00 hod.

Info: https://www.sadsad.cz/