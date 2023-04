Redakční tipy na výlet: Tvarůžkový festival či magicky nasvícená barokní zahrada?

Veletrh For Pets aneb Všichni domácí mazlíčci pod jednou střechou

For Pets je dle pořadatelů jediný odborný veletrh v Čechách zaměřený na chov domácích zvířat. Na For Pets v pražských Letňanech najdete vše, co lze chovat v klecích, teráriích, akváriích i na gauči, a to včetně mini koně! Prohlédnout si budete moci jak zvířata, tak novinky z oblasti krmiv, veterinárních přípravků a třeba i kosmetiky pro zvířata. Samozřejmě nebude chybět odborné poradenství, přednášky, prezentace a přehlídky různých organizací od záchranářů po psí umělce věnující se dogdancingu, dogfitnessu či agility.

Termín: 13.–16. 4. 2023

Info: https://www.for-pets.cz