Regina Rázlová: Byla rok ve vazbě, důvěru v muže získala ve třetím manželství

Sametová revoluce zastihla herečku coby členku Národního divadla, kde hrála od roku 1980. Odtud ji ale v 90. letech kvůli politické minulosti jejího otce vyhodili. Co bylo dřív plusem, začalo být minusem. Národní bylo její třetí divadelní domovní scénou v pořadí. Jinde ji pak vzít nechtěli, a tak se živila jako uklízečka, vykladačka karet, proutkařka, prodavačka chlebíčků…. Jediná role, kterou si v devadesátých letech zahrála, byla v roce 1996 byrokratka ve filmu Kolja.

Když ji oslovili ze Skloexportu a nabídli jí místo předsedkyně představenstva, souhlasila. Dva roky před koncem tisíciletí spadla klec. Reginu Rázlovou zadržela policie a obvinila ji z údajného zneužití informací v obchodním styku a škody za 400 milionů, měla se podílet na vytunelování firmy. Rok strávila ve vazbě a měla z ostudy celostátní kabát, stáhla se do ústraní.

Terapie psaním

Z těžkého období se nakonec Regina Rázlová vypsala. Spolu s manželem o celé kauze napsala a o tři roky později vydala knihu s názvem Z uvedených odposlechů je zřejmé… „Když jsem ji dopsala, začala jsem žít, jako by se mi to nestalo,“ prozradila Českému rozhlasu. „Terapie psaním, vyprávění příběhů se pro mou povahu velmi osvědčily. A když jsem knížku dopsala, už jsem o tom nikdy nevyprávěla. Zachránilo mi to život,“ vzpomínala.