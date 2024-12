5 nejčastějších mýtů o rekuperaci

Rekuperační jednotky se staly běžnou součástí nízkoenergetických a především pasivních staveb, protože výrazně přispívají k úsporám energií. Co to vlastně rekuperace je? „Rekuperační jednotka slouží k výměně vzduchu mezi interiérem a exteriérem bez nutnosti větrání okny. Čerstvý vzduch je ohříván ve výměníku tepla vzduchem, který odchází z domu ven,“ vysvětluje Jakub Archalous ze společnosti V-systém elektro, Saint-Gobain. Díky tomu nedochází k tepelným ztrátám, jako je tomu u větrání okny v zimě. Na stejném principu funguje rekuperace i v létě – tím, že ochlazuje venkovní vzduch při vstupu do interiéru, brání přehřívání. Šetří vám tak energii potřebnou nejen na vytápění, ale i případné chlazení. A jaké se tedy o rekuperaci šíří nejběžnější mýty?

1. Jediným jejím účelem je energetická úspora.

Není pravda, že by rekuperační jednotka byla investicí plnící jediný účel. Kromě energetických úspor slouží také jako „čistička vzduchu“ – zachycuje prachové, případně i pylové částice, čímž vytváří příjemnější a zdravější prostředí nejen pro alergiky. „Rekuperace zároveň účinně zbavuje dům vydýchaného vzduchu, zápachu a nadměrné vlhkosti,“ upozorňuje Jakub Archalous.

2. V domácnostech s rekuperací se nesmí větrat.

Pravděpodobně největším strašákem, který se v souvislosti s rekuperačními jednotkami objevuje, je údajná nemožnost větrání. „Lidé mají mnohdy za to, že v domech s rekuperační jednotkou vůbec nesmějí otevírat okno. To je ale nesmysl. Čerstvý vzduch se do interiéru dostane i bez větrání, to ale neznamená, že se větrat nesmí,“ říká Jakub Archalous. Chcete-li se nadechnout květinových vůní zvenčí nebo pozorovat dění na ulici, je to zcela v pořádku. „Otevřením oken samozřejmě může ven unikat teplo, které byste bývali ušetřili, jinak to ale rekuperaci nijak neškodí,“ upřesňuje odborník z V-systému.

3. Rekuperační jednotka je hlučná.

Pokud jednotku umístíte do technické místnosti a máte správně navržené rozvody vzduchu s tlumiči hluku, je jednotka prakticky neslyšitelná. „V zásadě platí, že hluk pronikající do místnosti otevřeným oknem bývá vždy horší než hluk vydávaný rekuperační jednotkou,“ přibližuje Jakub Archalous.

4. Rekuperace naruší design interiéru.

Rekuperace není nepřehlédnutelný nevkusný stroj, jak si možná mnozí představují. Navíc bývá zpravidla umístěná v technické místnosti. „Nevkusná nemusí být ani vyústka v jednotlivých místnostech. Vyrábí se v mnoha barevných odstínech, tvarech a materiálech, takže si můžete zvolit takovou, která s vaším interiérem ladí,“ doplňuje odborník.

5. Rekuperace je náročná na údržbu.

Jedinou nutnou pravidelnou údržbou je výměna filtrů, která je nezbytná pro udržení jak hygienické čistoty vzduchu v obytných místnostech, tak také k zachování životnosti pohyblivých částí filtrace (motorů větráků).

Centrální vs. decentrální rekuperace

Centrální rekuperace většinou zahrnuje „pouze“ jednu větší jednotku, která obstarává proudění vzduchu v celém domě. Vyžaduje vytvoření komplexního systému ventilačního potrubí napojeného na každou místnost, skrz který zajišťuje výměnu vzduchu mezi vnějším a vnitřním prostředím. Ventilační trubky se obvykle umisťují do zdí, podlah či podhledů, takže jde o záležitost novostaveb nebo rozsáhlejších rekonstrukcí.

Vhodnou alternativou tam, kde chcete instalovat rekuperaci dodatečně, je tzv. decentrální rekuperace – jednotka je přímo napojená na místnost, o jejíž ovzduší se stará. Jednotek je tedy třeba koupit více a nainstalovat je do každé místnosti. Výhodou je, že je můžete dokupovat postupně, jak vám váš rozpočet dovolí. Decentrální rekuperace se instaluje do zdi bez použití dalšího ventilačního potrubí. Pro instalaci, která se dá zvládnout za jediné odpoledne, tedy stačí pouze jediný otvor.

"Článek vyšel v časopise Blesk bydlení 11/24"

Text: DZA