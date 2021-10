RENATA (40): Partner je v kontaktu s mým „ex“. Pomlouvají mě a vysmívají se mi

Partner Renaty si píše s jejím bývalým mužem. Shodou náhod se znají z tenisu. Renata byla šokovaná, co všechno si ti dva o ní sdělují.

Rozvedená jsem již řadu let. S Teem nám to neklapalo. Bývalého muže totiž vychovávala jako vymodleného jedináčka maminka a to se na něm bohužel podepsalo. V manželství očekával starý dobrý model, kdy mu bude poskytován komplexní „servis“, na nějž byl od své matky zvyklý.

Já měla na rozdělení rolí v rodině jiný názor. Uznávám, že jsem si měla některých detailů všimnout dřív, jenže Teo byl zajímavý, trochu tajemný o několik let starší elegán – no a já byla mladá a hloupá.

Když opadla zamilovanost, byla jsem už v jiném stavu a svatba byla na spadnutí. V té době jsme se však ještě stále vznášeli na obláčku. Ten však splaskl po mém porodu a přestěhování do vlastního bytu.

Od rodičů jsem opravdu nebyla zvyklá na to, že muž po návratu domů s ničím nepomáhá. Teo sice rodinu dobře zabezpečil, vlastnil malou spediční firmu, ale mimo luxu, občasného pověšení prádla, občasného vyndání nádobí z myčky a nakupování na nic nesáhl.

Tedy kromě našeho syna Tobiase, tomu se věnoval, ale myslím, že především protože ho to bavilo. To ale neznamenalo, že jsem měla čas na sebe. Což by dle mého měla mít každá žena na mateřské – nežijeme přeci v minulém století!

S Teodorem jsme se rozvedli, když bylo malému pět let. Měli jsme na většinu věcí absolutně jiné názory. Nejen na domácnost, ale i na výchovu a mou kariéru. Ve dvou letech Tobiase jsem totiž nastoupila do práce, syn do jeslí a já pak samozřejmě chtěla, abychom se o vše v domácnosti dělili rovným dílem. Nevidím žádný důvod k tomu, aby to bylo v takových případech jinak.

Několik měsíců po rozvodu jsem se sblížila se Simonem, mým kolegou, s nímž nyní už několik let sdílím domácnost a máme spolu dalšího syna, Erika. Simon zná shodou okolností mého „ex“, chodí do stejného tenisového klubu. Vlastně se ti dva znají déle než já s přítelem, nicméně vždy byli spíše známí než skuteční přátelé. To se pravděpodobně změnilo až nyní.

Samozřejmě by mi to nevadilo, ale ti dva spolu sdílejí víc než jen občasné pinkání raketou do tenisáku a řeči o fotbale a motorkách. Zjistila jsem to před prázdninami, kdy se jednoho večera vrátil přítel v „náladičce“ z tenisu – občas, po vzájemné domluvě, se přítel v klubu zdrží na skleničku. Jenže ten večer měl nejen „náladu“, ale také mu neustále pípal mobil, do něhož se Simon přihlouple zubil. Asi chápete, co jsem si o celé situaci myslela!

Když se šel Simon vysprchovat, neodolala jsem a jako asi každá žena v podobné situaci jsem do mobilu nahlédla a nestačila jsem se divit. „Taky ti šéfová zakazovala stát při močení a dávala ti přednášky, jak se správně oklepat?“ četla jsem rádoby vtipnou konverzaci přítele a bývalého muže a nemohla věřit svým očím.

Nejenže mě oba pánové nazývali „šéfovou“, ale ještě si ze mě dosti pubertálně utahovali, a nejen ze mě, ale i z mé rodiny. To mě naštvalo ještě víc! Teodor Simonovi dokonce napsal: „Mně to říkat nemusela, edukovala mě její matka, když jsem byl pozván na první večeři. Ty jsi tomu unikl? Od té doby mě už nenapadlo, abych si stoupnul, myslím, že mě stejně občas kontrolovala klíčovou dírkou.“ Uznejte, to byl vrchol! Co je špatného na tom, když po partnerovi chcete, aby udržoval čistotu?

Nicméně z konverzace bylo zřejmé, že si ti dva píšou vcelku často. Často probírali tenis a posílali si přihlouplé machistické vtipy – to bych ještě rozdýchala – ale čas od času v podobném duchu okomentovali i mě.

Naprosto v šoku jsem byla i z toho, že Teo dokonce hlídal i našeho malého! Měl totiž na víkend Tobiase, který je u svého otce takřka každý víkend. Současný partner si však zatoužil zajít do sauny, a tak poprosil Tobiase, zda by mu spolu s mým bývalým čtyřletého Erika nepohlídali.

Jako matka bych čekala, že o něčem takovém budu vědět. Co kdyby se něco stalo? Erik má astma, mohl se třeba dusit! Jsem opravdu vytočená a naštvaná, takové chování mi v žádném případě nepřijde slušné a morální.