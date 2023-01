RENATA (43): Maminka se chce potřetí vdát, jsme z ní na prášky!

Renatina svérázná maminka se před Vánoci zasnoubila. Její vyvolený je o deset let mladší než ona a kvůli své nastávající se před třemi měsíci rozvedl. Rodina z jejího rozhodnutí není příliš nadšená.

Na prášky jsem nejen já, ale i mé dvě sestry. Mimochodem, máme každá jiného otce – alespoň že podobné riziko v matčiných letech už nehrozí! Naší mámě je třiasedmdesát let a raději podotknu, že je inteligentní, vysokoškolsky vzdělaná, umí výborně dva jazyky, bez problémů odrecituje nazpaměť mnoho básní, úryvků z knih i divadelních kusů.

Člověk by tedy čekal, že se naše maminka bude chovat jako vzdělaná a distingovaná dáma v letech. Máti sice jako dáma vypadá, ale rozhodně se tak nechová.

Náš třetí „otčím“ Petr je o deset let mladší než naše matka, kvůli níž se rozvedl a do které je zjevně velmi zamilovaný. Ti dva se znají necelý rok, nelze se pak divit, že jsme se sestrami z celé věci poněkud znechucené.

Jsem prostřední ze tří sester. Nejstarší Aneta je dcera maminčiny studentské lásky, našeho nejoblíbenějšího táty Josefa, ten si nás v dětství jednou za dva týdny brával na hlídání všechny tři.

Dělaly jsme společnost jeho dceři z druhého manželství, která je jedináček. Jeho paní je neskutečně laskavá a hodná žena, dodnes si voláme. Já jsem dcera z druhého manželství a „manželská“ je i nejmladší Veronika. Manželská je však jen papírově.

Její biologický otec je jistý zahraniční stážista od mámy z práce, což bylo veřejné tajemství, které znal i můj táta. Ostatně Veroničin exotický vzhled by po jejím narození stejně všechno prozradil. Táta mámu tehdy ještě miloval natolik, že se odmítl rozvést a Verunku vychovával jako vlastní.

Ti dva se ale nakonec stejně rozešli, naše máti se nemohla vyrovnat s nastupujícím klimakteriem a byla několik let naprosto nesnesitelná. Hlučné a emotivní hádky, scény a „hroucení“ u nás byly na denním pořádku.

Máti je velmi excentrická, vše se vždy muselo točit kolem ní, pokud mě a sestry vzpomínky neklamou, tak mám pocit, že jsme se spíše staraly my o mámu než ona o nás. Což platí i nyní.

Přestože je mamka zdravá a zcela soběstačná a má slušný důchod, se sestrami ji finančně i materiálně podporujeme. Maminku nerozmazlujeme jen my, ale vždy ji rozmazlovali i muži, v posledním roce je jejím hlavním uctívačem a „rozmazlovačem“ její snoubenec Petr.

Ten dělá dle naší matky opravdovou čest svému jménu. Je totiž prý stejně jako jeho jmenovec svatý Petr dokonalým strážcem nebeské brány a naší sedmdesátileté mamince údajně otevírá dveře do nebe. Co na to říct? Dle svých slov se s nikým tak báječně necítila.

Není pro nás se sestrami vůbec jednoduché takové emotivní výlevy poslouchat, vše bychom ale zvládly, kdyby se k tomu všemu před Vánoci nepřidaly i plány na zásnuby. Petr požádal máti o ruku, a „naše babí“, jak by řekl můj syn, řekla „ano“.

Je opravdu potřeba se po sedmdesátce s přítelem brát, navíc jde-li o třetí svatbu? Jsme z menšího města a naše máma je zde jednou z populárních „figurek“. Bohužel s tím pravděpodobně nic moc nenaděláme, a tak se alespoň se sestrami pragmaticky snažíme vyřešit maminčino budoucí majetkové vypořádání. Petr je přece jen o deset let mladší…

Máti zprvu naprosto nechápala, proč to chceme řešit. Vše přece řeší láska! Nyní je naštěstí již nakloněna předmanželské smlouvě, a to zejména díky Petrově aktivní dceři, kterou celá záležitost také trochu vylekala.

Petr se totiž před třemi měsíci kvůli naší mamince rozvedl. Jeho manželství roky neklapalo, a jeho dcera, s níž jsme byly se sestrami na kávě, dokonce řekla, že tátu chápe, že chce od její mámy odejít, ale další svatba pro ni byla také oříškem.

K naší naprosté hrůze si navíc máti urputně přeje, abychom šly se sestrami za družičky! Ono se to sice může zdát vtipné, ale kdybyste byly přímými účastníky toho bizarního blázince, tak by vám to vtipné nepřišlo. Kéž by ti dva dostali rozum a žili pěkně spořádaně „na hromádce“.