RENATA (43): Přítel se přehnaně šlechtí. Zábaly a pleťové masky jsou na mě moc

Život si ze mě dělá legraci! Mé kamarádky se dobře baví, mě však smysl pro humor v tomto ohledu už bohužel přešel. Můj současný přítel je totiž naprostým, doslova extrémním opakem mého bývalého manžela. Ten byl schopný se týden nevysprchovat, neoholit, nepoužíval antiperspirant a podobně. Proč také? Přece pracoval doma u počítače, kde se nezašpinil a nezapotil, což jsem slýchala neustále. Syn to po něm naštěstí nepodědil. Když jsem po rozvodu poznala Martina, byla jsem z něj jako u vytržení, ale bohužel jsem si i ověřila, že naprosto spolehlivě platí to, co tvrdívala má babička: „To, co ti na začátku na chlapovi přijde roztomilé, tě bude po čase nejvíc iritovat.“

Do Martina jsem se zamilovala necelé dva roky po rozvodu a byla to jízda! Plnými doušky jsem si snad po dvaceti letech užívala úplně všechno, co k zamilování patří. Znovu jsem zažívala podlamování kolen, motýlky v břiše, červenání, zrychlený tep, když jsme se třeba potkali ve výtahu, i zakoktání, když jsem chtěla něco chytrého či vtipného říct. Toto období samozřejmě netrvalo věčně, po dvou třech schůzkách, na které mě Martin pozval, jsem se už uvolnila a byla schopná normální komunikace. Přítel byl milý, galantní, rozuměli jsme si, navíc byl pohledný a zjevně o sebe pečlivě dbal, z čehož jsem byla paf. To jsem naprosto neznala!

Přišlo mi tak roztomilé, když se mě po sundání čepice zeptal, zda není rozcuchaný. Mile důvěrné mi přišlo i to, když mě požádal, zda bych nezkontrolovala, jestli má dobře narovnanou kapuci mikiny nebo nemá vzadu na kabátu zapomenutý vlas, smítko či chloupek. Přítele jsem nikdy neviděla neupraveného, zmuchlaného nebo neučesaného. Netuším, jak to dělal, ale přišlo mi, že když se ráno vzbudil, byla jeho patka přesně na tom samém místě, kde byla večer!

Asi po roce jsme spolu začali částečně bydlet. A jelikož syn býval o víkendech u svého otce nebo u přítelkyně, dohodli jsme se – se synem i s Martinem –, že u mě bude přítel vždy od čtvrtka od večera do pondělí. A tehdy jsem začala mít s některými Martinovými rituály a zvyky problém. Prostě mě začaly iritovat.

Chápala jsem, že už opadla první zamilovanost a své dělá i sdílení všednodenních starostí, ale nějak mi to jeho „čančání“ bylo víc a víc nepříjemné. Martin chodil jednou za tři týdny k holiči a jednou za šest neděl na melír, pravidelně docházel i na kosmetiku a pedikúru. Doma pak přítel používal různé kosmetické masky. Přiznám se, že textilní masku jsem do té doby neznala a na příteli ji viděla úplně poprvé. Jsem v tomto směru naprostý analfabet! Na kosmetiku nechodím, masky nepoužívám, pleť mám hezkou od přírody a v běžném líčení si vystačím jen s řasenkou a tónovacím balzámem na rty.

Martin pochopitelně občas zašel i do solária, ale v tom byl naštěstí kvůli různým znaménkům opatrný. Aktuálně si přítel šetří na rovnátka. Když mi to řekl, tak jsem se ho v žertu zeptala, kam přesně si je chce dávat a jestli by nebylo lepší jet za ty peníze na dovolenou – zuby má totiž hezké a řekla bych, že i rovné.

Celá ta péče o zevnějšek mi začíná připadat až patologicky přehnaná. Na jednu stranu mě vlastně nijak neomezuje, ale na druhou stranu mi to neustálé oprašování svršků, kontrola správné polohy kapuce, šály, každého vlasu v účesu, čepice, délky nohavic i čistoty bot, uší a nehtů přijde přehnaná. Samozřejmě že jsem ráda, že mám po svém boku muže, který je čistý a voní, ale sedět u televize s přítelem, který má na obličeji černou slupovací masku a na rukou hydratační zábaly, není roztomilé, ale divné a také bohužel i poněkud asexuální!