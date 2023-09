RENATA (43): Tajný poměr s mladým zahradníkem přerostl v lásku, teď se trápím

Mám všechno, co jsem si kdy mohla přát: pěkný velký dům s velkou zahradou a bazénem, paní na úklid třikrát týdně, příležitostnou práci z domova. Také mám o patnáct let staršího, úspěšného a často unaveného manžela, cestujícího za obchody po světě. Přesto nejsem spokojená, i když sama dost dobře nevím, z čeho moje nespokojenost pramení.

Hodně mě těší naše velká zahrada, ale vlastními silami bych její údržbu nezvládla. Vždycky k nám chodili podle potřeby i několikrát týdně starší manželé na výpomoc s posekáním trávy, stříháním keřů a údržbou cest a jarní výsadbou. S přibývajícím věkem jim ubývaly síly, a tak jsme se museli s jejich pomocí rozloučit.

Manžel usoudil, že na zahradní práce bude nejlepší najmout stálou sílu, moje zahradničení bylo pro něj spíš rozmarem, a proto najal zahradníka – odborníka, studenta vysoké školy. Prý se od něj mohu i leccos přiučit a poradit si sama s péčí o truhlíky a rostliny na terase. S tím se nedalo než souhlasit, a tak zahradník v předjaří nastoupil. O dvacet let mladší pohledný muž, sympatický, a hlavně skutečný odborník.

S vervou se pustil do práce, a výsledek byl vidět na každém kroku. Nevadilo mu ani moje vyptávání, ani pokusy, které se mi ne vždy povedly. Trávila jsem na zahradě čím dál tím víc času, už nejen kvůli zahradničení, ale víc kvůli popovídání se zahradníkem. A jak šel čas, začala jsem s mladým mužem flirtovat, čemuž on statečně a dost dlouho odolával. Že si zadělávám na problém, mě sice napadlo, ale brala jsem to zprvu jako zábavnou hru.

Našeho mladého zahradníka jsem nakonec svedla jednoho krásného večera počátkem léta – pozvala jsem ho na večeři a na skleničku. Skleniček bylo víc, čas příjemně ubíhal a nakonec jsme skončili v ložnici. A já se tu noc bláznivě zamilovala jako puberťačka… Ani jsem neřešila, co bude, až skončí sezóna. Pochopitelně jsme náš poměr tajili, zahradník si občas bral volno, když se manžel vracel ze služebních cest a paní na úklid odcházela pravidelně odpoledne. Měli jsme pro sebe hodně času, a moje zamilovanost rostla, nedokázala jsem si představit, že mi zahradník – milenec před zimou odejde, aby dokončil školu, a že není jisté, zda se kdy vrátí.

Rozum mi říkal, že si nemůžu dělat žádné nároky, rozchod s manželem nepřipadal v úvahu, ale rozchod s milencem bolel při představě prázdných a dlouhých zimních večerů. Že se v mém věku zamotám vlastní vinou do takového vztahu, mě zpočátku vůbec nenapadlo, a teď mi bylo do breku při představě konce. Ten se nezadržitelně blížil – léto se přehouplo do podzimu, mladý muž se vracel do školy a s manželem se dohodl jen na pár víkendech k zazimování zahrady během října a listopadu.

Bylo mi jasné, že náš románek končí, třebaže jsem se snažila vyrovnat se s tím, že budu muset žít tak jako dřív. Představovala jsem si těžké loučení, ale mladý muž měl už jiné plány a nijak se z rozloučení nehroutil. Zato já byla s nervy na dně, neustále jsem doufala, že on něco vymyslí, abychom mohli dál být spolu. Nevymyslel, odjel a zjara už budeme mít určitě na práce v zahradě někoho jiného.

Co dál? Jsem protivná na manžela, nic mě netěší, nevidím žádné řešení. Hlavu mám plnou svého tajného milence, a pokud mám světlou chvilku, dochází mi, že asi nevím, co bych chtěla. Protože obojí – dobře zajištěné žití s manželem a zároveň milence – mít nemůžu.