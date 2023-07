RENATA (50): Kolegyně je stále singl, má vysoké nároky na budoucího partnera

Renata má ve své práci čtyři kolegyně, ale pouze třiatřicetiletá Emilka je stále svobodná a bez partnera. Renata si o ni dělá starosti a ráda by jí pomohla, není to však jednoduché.

Známe se s Emilkou několik let a za tu dobu se opakuje stále stejná situace: ráda by měla stálého partnera, patrně by se i ráda vdala a měla vlastní rodinu, ale nároky na budoucího partnera má poněkud vysoké. Přijde mi, že čeká, kdy se objeví princ na bílém koni, se kterým bude prožívat žití bez starostí.

Ema není hloupá ani ošklivá, jen je podle mě trochu snob. Neustále hledá nějaký ideál podle svých představ – muže pohledného, vzdělaného, hmotně zajištěného, svobodného, a pokud by měl vlastní pěkný byt, docela by odpovídal jejím nárokům. A tak se Ema snaží ten svůj ideál najít na všech možných seznamkách, sociálních sítích, do svých pátracích akcí se snaží zatáhnout i mě a zbylé kolegyně.

Dost často se jí povede jít na schůzku s někým, o kom si myslí, že by mohl splňovat její nároky. První, druhá i třetí schůzka se vydaří a pak začne Ema probírat novou známost s námi. Vzdělaný a pohledný nemá vlastní byt – chyba, svobodný a majetný nemá titul (proč na tomhle trvá, není jasné) a ten, který má titul a byt, zase není tak pohledný, jak by si představovala.

Musím přiznat, že poslední dva roky trošku ze svých požadavků slevila: netrvá už na barvě vlasů a očí, už ani stejně vysoký partner není na vyřazení. Proto jí někdy nový objev vydrží i víc než měsíc. Pak se ale časem dozvídáme, že to taky není ten pravý typ, nemá ten správný smysl pro humor, divně se směje, mluví moc potichu, má svoje koníčky, které by mu asi zabraly víc času, než by Ema byla ochotná trpět.

Snažila jsem se ji přimět, aby si uvědomila, že každý má nějaké drobné nedostatky, se kterými je možné se vypořádat, a že těžko objeví pana dokonalého podle svých naivních přání. Ema mi připadá na svůj věk dětinská, jako by nevyrostla z puberty, kdy děvčata sní a malují si budoucnost na růžovo, na což mají v tom věku nárok. Ale po třicítce už by mohla mít jasno, že buď zůstane sama, nebo se bude řídit rozumem.

Poslední známost vypadala celkem slibně, sympatický mladý muž se do Emy zakoukal, snesl dokonce i její občasné připomínky ke své osobě. Ema se držela dost zpátky s kritikou a připomínkami, vypadala spokojeně a my jsme byly v práci ušetřeny nářků a stavů beznaděje, do kterých Ema s pláčem upadala. Oddechly jsme si předčasně, neb v posledních týdnech se objevují „vážné“ nedostatky ve vztahu.

Ema ráda chodí do kin a divadel v každou roční dobu, a její partner zase preferuje spíš pobyt venku v přírodě a výlety. Říká, že je mu líto sedět v kině, když je venku příjemný letní večer, tam že bude líp v podzimních a zimních dnech. Ema se ráda pěkně obléká, a pod stan nebo na pěší výlet těžko v lodičkách a dlouhých šatech. K partnerovým rodičům taky nejezdí moc ráda, mají malé hospodářství na vesnici a občas potřebují s něčím vypomoci. Na to Ema nikdy nebyla, zvířata jí páchnou, práce na zahradě je špinavá…

Už jsme si s kolegyněmi říkaly, že tak, jak jsme dřív Emu litovaly, že nemá štěstí na partnery, už ji litovat nebudeme, není proč. Sama si vybírá a sama nejspíš přebere, a pokud čeká na nějaký zázrak, je hodně naivní. Doporučili jsme jí návštěvu nějaké partnerské poradny nebo terapii u psychologa, ale tomu se vehementně brání. Není přece cvok, aby se musela léčit.

Nechce pochopit, že chyba bude na její straně, že opravdu uvízla ve věku puberty a stále neví, co by chtěla. Jenže ji asi nepřesvědčíme, a tak se bude dál potácet od vtahu ke vztahu a čekat na zázrak.

Musí to být pro ni únavné, stále si zvykat a doufat, a pro Emino okolí nic příjemného, poslouchat lamentace a nářky. Nezbývá než jí držet palce, aby jí neutekl i současný partner.