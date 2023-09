Reportáž z letošního F.O.O.D. pikniku: Jaká byla atmosféra?

Srdeční záležitost, to je pro nás F.O.O.D. piknik a věříme, že je to znát a že se jí stal i pro řadu návštěvníků. Festival jídla si nenechaly ujít tisíce lidí, kteří ho jednoduše mají rádi, pro které je potěšením se nad dobrým jídlem setkávat a objevovat, co se v gastrosvětě děje dobrého. Všechno, co od pikniku můžete chtít, tady opět bylo. Od propracované mapy areálu, díky níž jste nemuseli bloudit, přes oblíbené bohaté piknikové košíky, o které se návštěvníci zajímali už dvě hodiny před zahájením akce, piknikové deky, na 120 stánků a food trucků s lákavým jídlem a osvěžujícími nápoji i solidní hygienické zázemí odpovídající certifikátu Čistý festival. A protože udržitelnost nemá piknikový tým jen v ústech, žije jí, k dispozici byla tekoucí voda, festivalové eko kelímky štěstí, které dobře poslouží i doma, koše na tříděný odpad a samozřejmě se průběžně uklízelo. Ladronka přece musela zůstat čistá.

Na stage !

Lukáš Hejlík a festival – jedno jsou. Také jste obdivovali, jak s přibývajícími hodinami neztrácí nic z espritu a je pořád vyladěn s těmi, kdo jsou na pódiu, i těmi pod ním? Je skvělý a doufáme, že se k nám za rok vrátí.

Na pódiu se celý den vařilo, míchaly se drinky z Becherovky a díky létajícímu sládkovi Budvar se zajímavě povídalo o českém pokladu – pivu. Také jsme pokřtili kuchařku nově vydanou CNC s názvem U jednoho stolu s masem i bez masa. Mohli jste ochutnat skvělá jídla devíti kuchařů včetně ikony festivalu, perfektního a laskavého Romana Pauluse, šéfkuchaře zaštiťujícího Kuchyni Lidlu. Finále pikniku patřilo už jen ryzí zábavě a stand-upu Na stojáka. Letos vás pobavili Tomáš Matonoha, Karel Hynek a Daniel Čech.

Na pohodu i na zdraví

Zóna Becherovky – pohoda a dobré drinky, navíc na doslech a dohled podcastové studio LIVE, které se s moderátorkou Veronikou „KOKO“ Šmehlíkovou věnovalo hlavnímu tématu letošního festivalu – rostlinné stravě. Velký zájem o ni potvrdil to, co už říkají výzkumy a marketingové studie – je to trend budoucnosti stejně jako myšlenka udržitelnosti. Od aktivismu se přesouvají do našich běžných životů. Mimo jiné jste si vyzkoušeli workshop společnosti Violife Professional, která vám ukázala, jak vařit s rostlinnými produkty, jako je Rama a Flora. Na stánku na vás potom čekaly ochutnávky a dárky. Další partner PÂTIFU & Vegi Steak podal důkaz, jak dobrý může být rostlinný steak nebo paštika. Nemálo návštěvníků festivalu si povídalo o tom, že toto bylo pro ně jedno z největších překvapení. Jistě, poslouchat cizí hovory se nemá, ale v té koncentraci lidí na pikniku to nešlo přeslechnout… Tichá pošta zafungovala.

Jaká byla atmosféra na F.O.O.D. pikniku? Dozvíte se ve videu:

Další z ostrůvků pohody, které připravili naši partneři: zóna Coca Coly. Tady se doslova kouzlilo se značkovou „colou“ a bylo to fajn překvapení. Svá jídla s ní párovala známá dvojice kuchařů ze soutěže MasterChef Česko, Betty a Vojta. Ukázali, že jsou skvěle sehraný pár v kuchyni i v soukromí a vlastně jsou i důkazem, jak jídlo může vést k lidskému štěstí. A ještě další skvělá relax zóna, která patřila partnerovi Bohemia Chips. Také vás chutí příjemně překvapily zdravější čočkové chipsy a už po nich saháte doma u filmu nebo když se setkáte s přáteli? Žádný div. Jsme na tom stejně.

Lidl zóna

Místo, kde najdete klid i pořádnou smysluplnou zábavu, to se o Lidl zóně ví. A letos jen potvrdila svou dobrou pověst. Děti si pekly pizzu, rodiče se s nimi učili připravovat zdravé a přitom velmi chutné svačiny, ochutnávky veganského sortimentu privátní značky Lidlu Vemondo, pohoda u kávy a dobrého jídla, které připravil tým Romana Pauluse. Krémová polévka z dýně s kokosovým mlékem pohladila chutí, cupcaky byly správně vláčné a perfektně ochucené, maso se rozplývalo na jazyku a v kombinacích s grilovanou zeleninou či s BBQ omáčkou bylo inspirací k tomu hned nakouknout na webové stránky Školy vaření Lidlu, co že dobrého se tam můžeme naučit. A jak u vás dopadla novinka, pro kterou se letos nadchl Roman Paulus - buchtičky s vanilkovým krémem? Mizely pod rukama. Měl samozřejmě pravdu, toto sladké jídlo přece patří mezi český comfort food. Velký zájem vzbudil workshop Jak si udělat vlastní kimchi společnosti BEAVIA, tato zdravá fermentovaná asijská příloha patří mezi jídla, která objevujeme i pro naši domácí kuchyni.

Člověk není ostrov

F.O.O.D. piknik by se nemohl stát tak jedinečným festivalem jídla, kdyby nebylo našich partnerů. Mnozí jdou s námi do toho opakovaně, někteří mají právě za sebou křest, který, jak věříme, je za rok přivede zpět mezi nás. Děkujeme generálnímu partnerovi Lidl – jsme sehraná parta a vracející se návštěvníci to dobře vědí, škole vaření Gourmet Academy a její ředitelce Martině Muldoon, že opět vyslala na stage flotilu skvělých kuchařů, společnosti Hyundai za parádní elektrická auta či dodavateli elektřiny a plynu společnosti epet, jejíž veselý maskot Gorilák pobavil spoustu lidí a zároveň je přiměl popřemýšlet o udržitelnosti a efektivitě zdrojů energie. A pak rodinná pekařská firma Kabát, jejíž koláče vonící máslem a správně vypečený chléb s křupavou kůrkou a vláčnou chutí nabitou střídkou prostě nutně potřebujeme doma na stole. Jak bylo vidět u jejího stánku, lítáme v jejich chutích nejen my. Tedy popravdě nejen v pekařské aromaterapii. Kdo propadl kouzlu asijské kuchyně, vzal útokem stánek japonské značky Kikkoman, festivalové ceny místné, kvalita přísad vysoká. A o nich to totiž je. I obyčejná sójová omáčka má mnoho podob a chutí. Ty „kikkomanské“ jsou rozhodně perfektně vyladěné. Ale na festivalu bylo zřejmé, že každý si tam našel to své. Všichni víme, že rybičky patří do české spíže, protože z nich rádi kouzlíme rychlé večeře, pomazánky ke snídani i pohoštění pro návštěvy. U stánku s konzervovanými rybami španělské značky Isabel bylo proto plno. Tady se totiž zásadně jede na kvalitu. Stejně na tom byl i partner s italskými značkami těstoviny Rummo, olivovými oleji Monini, rajčatovými výrobky Mutti a limonádami Limmi. Žádný div, to všechno jsou totiž ctění vyslanci italské kuchyně, trvalé kulinární lásky v Česku. Stačí mít doma dobrou pastu, voňavý rajčatový základ, delikátní olivový olej, a máte vystaráno. K tomu nealko limo a jste v naprosté pohodě. Dolce Vita. To je přístup, který nás na Itálii okouzluje, a alespoň při jídle si ho rádi dopřejeme. F.O.O.D. piknik jeho ducha nabízí každý rok vrchovatě.

Děkujeme všem partnerům za nasazení, nadšení i radost, které na festival přinesli, a věříme, že se i s vámi, skvělými milovníky jídla, všichni znovu setkáme. Za rok na Ladronce!