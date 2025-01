Restart těla aneb Jak se donutit nemít pořád na něco chuť

Dopřáli jste si o svátcích, co hrdlo ráčí? Tak je čas zbavit se napáchaných škod, aby vám v těle zase bylo příjemně. On to s kily navíc není žádný šlágr. Jenže při vyřknutí slov hubnutí nebo dieta přepadne většinu z nás pocit, že se budeme trápit, hladovět nebo si odříkat, co máme rádi. Nemusí to tak být! Tohle nastavení je totiž podle odborníků špatně. Pojďte ho změnit.

Hubněte rozumně

Rozumné hubnutí člověka baví a postupné malé úspěchy dovedou motivovat. Problémem dokonce není, pokud potřebujete shodit i 20 kilogramů. Zhubnout a získat postavu snů je možné u každého organismu, ale naopak, je to lidský faktor, který tuto snahu hatí. Správné a zdravé hubnutí má totiž několik jednoduchých zásad. „Pokud je člověk dodrží, není důvod, aby skutečně nezhubl a nezískal i patřičné sebevědomí, anebo se díky novému životnímu stylu z něj nestal i nový člověk,“ uvádí expertka na výživu Lada Nosková.

Raději centimetry než kila

Stejně jako s jakoukoli jinou aktivitou je zásadní hned na jejím samotném startu vědět, kam chcete dojít. V tomto případě, na jakou se chcete dostat váhu, nebo ještě lépe, jakou konfekční velikost chcete obléknout. Samotná váha a kilogramy jsou dnes už nepříliš relevantním měřítkem, můžete totiž zhubnout 5 kilogramů v tuku a naopak nabrat 3 kilogramy ve svalech, a pokud nemáte speciální váhu, bude vám váš úspěch připadat jako zanedbatelný. Proto je z tohoto hlediska vhodnější řídit se spíše centimetry nebo konfekční velikostí oblečení. Dejte si svou „hubenou či tlustou“ fotku na ledničku! Na první si dopište: Takhle ANO. Na druhou: Takhle NE. Při každém otevření ledničky pak zvažte, po čem sáhnete.

Zdravé hubnutí odpovídá zhruba ztrátě půl kilogramu za týden, tedy dvěma, maximálně třem kilogramům během prvního měsíce.

V klidu, žádné fofry

Vedle toho, že si stanovíte cíl, je ale ještě mnohem důležitější si stanovit reálný cíl. „Zapomeňte na všechny rádoby lákavé reklamy, které slibují například zhubnutí 11 kilogramů během tří týdnů a další takto vysoké váhové skoky, dost často ještě doplněné o informace, že nebudete muset měnit stravovací návyky a postačí vám jen kouzelné pilulky nebo vodičky,“ říká Iva Svítilová z Chia Shake.

Důležité je například vědět, že zdravé hubnutí odpovídá zhruba ztrátě půl kilogramu za týden, tedy dvěma, maximálně třem kilogramům během prvního měsíce. Jen takovýmto způsobem můžete dosáhnout dlouhodobého efektu založeného na rozumném stravování, bez hladovění, ale naopak se změnou životního stylu i stravovacích návyků.

Mějte plán a sešit

Udělejte si tedy základní plán. Například: kolikrát denně budete jíst, jaké množství jídel a samozřejmě jejich typ, snažit se co nejvíce vynechávat smažená jídla, pečivo nebo extrémně mastná či sladká jídla. Pomocníkem vám nejprve může být klasický sešit, kam si budete každý den jídla zapisovat. Často si až v okamžiku, kdy skutečně vidíte napsáno vše, co během dne sníte, uvědomíte skutečnost, jak moc toho zkonzumujete a v jaké kvalitě.

Hubnutí versus pohyb

Samozřejmě že se dá zhubnout i bez pohybu a při některých startovacích dietních plánech se dokonce pohyb na začátku nedoporučuje. Ale můžete zkusit i opak – začít sportovat, a pak zjistíte, že se vám ani nechce už jíst nezdravě. Pohyb a radost z něj vás vlastně donutí přemýšlet nad jídlem, ale ani nedovolí jíst špatně. Přece si nějakým jídlem nezkazíte tu hodinu, co jste makali? Navíc před a po cvičení také budete volit zdravá jídla, aby vám při pohybu bylo příjemně, a ne těžko od žaludku!

Dobré jsou i aplikace

Vsadit můžete i na nejrůznější aplikace, které vám vaše stravování pomohou ohlídat a vy v nich jen zadáváte daný pokrm (kaloricketabulky.cz, mydiet.cz, jakzdravezhubnout.cz/kaloricke-tabulky-potravin.html). Jednoduše v nich zadáte i svoji aktuální tělesnou váhu, životní styl a aplikace vám už samy spočítají optimální energetický příjem a výdej vedoucí k hubnutí. Tato forma hlídání vlastní stravy má výhodu v tom, že vám přesně spočítá jednotlivé složky pokrmů, jako je množství sacharidů, vlákniny, tuku a bílkovin. Na druhou stranu je trochu náročnější na váš čas, kdy vyžaduje vaši spolupráci, a to jak samotné zapisování, tak i vážení jednotlivých porcí a částí jídel.

Možností je spousta

Vsadit ale můžete také na ucelené dietní plány a programy, které vám nejen doporučí vhodné pokrmy, ale i jednotlivé typy jídel nebo přímo speciální stravu určenou jako náhradu klasických potravin. Je jen na vás, zda sáhnete třeba po krabičkových dietách, které na rozjezd určitě pomůžou, nebo se objednáte u některého výživového poradce, jenž vás bude i povzbuzovat, což je mimochodem snad nejlepší způsob, protože na to nejste sami.

"Článek vyšel v časopise Blesk pro ženy 12/21"

Text: bla