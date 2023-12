Pohlednice k Vánocům pocházejí z Anglie

I když tradice posílání vánočních či novoročních přání a pohlednic v poslední době opadá a barevné obrázky nahrazují rýmovačky v esemeskách, případně e-maily s vánočními rodinnými fotografiemi, stále se najde dost lidí, kteří stále posílají přání krásných Vánoc fyzicky. A to nejen u nás, ale i v zahraničí, obzvlášť ve Velké Británii.

A právě ve Spojeném království se tento zvyk kdysi dávno zrodil. Psal se rok 1843, když státní úředník a podnikatel sir Henry Cole vymyslel první vánoční pohlednici. Sir byl známý tím, že o Vánocích vždy obcházel početné přátele, aby jim osobně popřál krásné prožití vánočních svátků. Ten rok však neměl příliš času, a tak se rozhodl poslat vánoční a novoroční přání poštou. Požádal proto svého přítele, ilustrátora Johna Callcotta Horsleyho, o zhotovení vánočních pohlednic s textem Merry Christmas and a Happy New Year to you. Ten nakonec nechal pohlednic zhotovit tisíc a některé se zachovaly dodnes.

Péefko jako česká specialita

Vznik takzvaných péefek se datuje dokonce ještě hlouběji do historie. Postaral se o to pražský purkrabí Karel Chotek z Chotkova a Vojnína již v roce 1827. Stejně jako sir Henry Cole měl náš purkrabí před Vánoci nabitý program, a tak místo osobní návštěvy poslal svým přátelům gratulační lístky. Ty si nechal vyrobit u Josefa Berglera, tehdy vůbec prvního ředitele pražské kreslířské akademie. A ve svém zvyku pokračoval i následující roky.

Co znamená PF? Sousloví pour féliciter se dá přeložit jako „pro štěstí“, ale více odpovídá výrazu „k blahopřání“. Psávalo se ve Francii na zadní stranu vizitky jako zpráva „nezastiženému navštívenému“ či do kytice s blahopřáním nepřítomnému. Dodneška ale funguje jen u nás, v zahraničí na pohlednicích a přáních písmena PF nenajdete a je dost pravděpodobné, že ani samotní Francouzi by nevěděli, co vlastně zkratka znamená.

Vánoční motivy na pohlednicích

A co se vlastně dříve na pohlednice malovalo? Nejčastěji se objevovaly zimní motivy, vánoční stromek, andělíčci, Ježíšek, Betlém či různé scénky ze života jako děti dovádějící ve sněhu nebo u vánočního stromečku či malí koledníci. Velký věhlas získaly pohlednice kreslené českým malířem Josefem Ladou, jež se těší velké přízni dodnes. V dobách totality je na čas vystřídaly kýčovité záběry vánočního zátiší.

