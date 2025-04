Pamatujete ještě na dobu před mobilními telefony? Když si tehdy člověk domluvil schůzku, musel na ní být včas, protože neměl jak dát vědět svému protějšku, že nedorazí nebo bude mít zpoždění. Volat se dalo jen na pevnou linku, a pokud nikdo nebyl doma, smůla. Spasit vás mohl jedině záznamník, ten však ne každá domácnost vlastnila. Běžné bylo i volání z telefonních budek za pár drobných, které později vystřídaly plastové karty na kredity.

Když se pak na přelomu tisíciletí mobilní telefony staly masovou záležitostí a mohl si je dovolit téměř každý, byla to hotová revoluce v komunikaci. Začali jsme být k zastižení prakticky kdykoliv a kdekoliv nebo alespoň tam, kam dosáhl signál, a do té chvíle, než se nám vybila baterka, což se například u nesmrtelného tlačítkového telefonu Nokia 3310 nestalo téměř nikdy. Mobilní telefony měly také velký vliv na milostné vztahy. Během vteřiny jsme si s partnerem mohli dát vědět, že na sebe myslíme, zároveň ale bylo snadné nachytat ho třeba při nevěře. Mobilní telefony se zkrátka staly nedílnou součástí našich životů, a to i přesto, že proti dnešním smartphonům neuměly v podstatě téměř nic. Co jsme si i tak užívali?

Prozvánění tam a zpět

Ještě než přišly nejrůznější paušální tarify, vlastně ještě dlouhou dobu poté jsme fungovali na kreditech, které se po vyčerpání musely dobíjet. Stávalo se proto, že nám na kontě zbývalo jen pár korun, a jediný způsob, jak dát druhé osobě vědět, že na ni myslíme, bylo prozvánění. Krátké a rychlé, aby si ona osoba nemyslela, že jí voláme, a zvednutím telefonu nás nepřipravila o posledních pár kreditů. Průšvih byl, když se druhá strana kvůli nedostatku signálu nebo vybité baterii stala nedostupnou, a hovor tak spadl do hlasové schránky. Tu si stejně nikdo nikdy nevybíral, a tak jsme si ji po čase všichni rušili. Problém s nedostatkem peněz ale většinou měly obě strany, a tak občas prozvánění nebralo konce a iritovalo zejména rodiče, kteří museli i několikrát za hodinu poslouchat ohrané melodie.

A jak to vlastně bylo s těmi melodiemi? U prvních mobilních telefonů to byla celkem nuda, sice byl výběr z řady melodií napevno instalovaných v mobilu, šlo ale především o jednoduché digitální popěvky. Jak se ale mobilní telefony vyvíjely, šla s dobou i hudba. Postupem času bylo možné si pomocí nejrůznějších placených kódů, které se daly najít na zadních stranách časopisů, stáhnout do mobilu nejrůznější melodie. Svého času byly oblíbené znělky ze seriálů jako Beverly Hills 90210, M.A.S.H., Krok za krokem nebo infantilní večerníčkové melodie typu Pat a Mat či Mach a Šebestová.

Láska skrytá za písmenky

Když jsme neměli náladu na hovor, a přesto jsme se s daným člověkem potřebovali spojit, byly tu SMS zprávy. I ty ale byly placené, přestože byly levnější než volání. Museli jsme si proto rozmyslet, co do zprávy chceme napsat a jestli se nám do ní sdělení vejde, nebo se rozdělí do dvou a více esemesek. V rámci ušetření jsme proto ve zprávách střídali malá a velká písmena, jelikož počet znaků v jedné SMS byl omezený a mezera rovnala se jeden znak.

Jakmile došel kredit nebo ve chvílích, kdy jsme toho měli na srdci víc, usedali jsme v internetových kavárnách nebo ve školních knihovnách či učebnách k počítačům a připojovali jsme se k takzvaným SMS bránám, kde bylo možné odeslat zprávu rozdělenou až do pěti částí dotyčnému zdarma. Tehdy jsme se nežinýrovali, psali jsme s mezerami, a dokonce se pouštěli do odvážných smajlíků, které v té době měly podobu několika symbolů, takže například dvojtečka, pomlčka a závorka vpravo vytvořily při pohledu z boku usmívajícího se smajlíka, závorka vlevo zase smutného.

Legenda všech legend

Teprve nedávno, přesně 1. září 2023, oslavila legendární Nokia 3310 své třiadvacáté narozeniny. Kdo ji na přelomu tisíciletí neměl, jako by nebyl. Nokia 3310 se svými výměnnými barevnými kryty totiž byla nejen dokonalým módním doplňkem, ale také nesmrtelným přístrojem, který přežil cokoliv. Baterka vydržela klidně pět dní, aparát mohl spadnout na zem a nic se mu nestalo, a co teprve kultovní hra Had? Tu jsme vydrželi hrát dlouhé hodiny při nudném vyučování, při čekání u doktora i při cestě MHD. Tato legenda se vyráběla dlouhé čtyři roky a žila ještě o něco déle. Do oběhu se dostalo neuvěřitelných 126 milionů kusů a o její jedinečnosti svědčí i to, že na ni vzpomínáme dodnes.

