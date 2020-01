Richards, Davis, Suvari: Herečky, které měly dobýt Hollywood. Proč to nevyšlo?

Hollywood dokáže být k hvězdám někdy krutý a nespravedlivý. Své o tom velmi dobře ví i blondýnka Sarah Michelle Gellar, která odstartovala svoji kariéru poměrně úspěšně jako hvězda teenager seriálu Buffy, přemožitelka upírů. Na výsluní se vyhřívala dlouhých šest let, když pak ale seriál skončil, zazářila už pouze ve filmech Vřískot a Scooby-Doo. Herecky aktivní je sice dodnes a tu a tam se objeví v seriálu nebo filmu v malé roli, působí to ovšem, jako by se po ní slehla zem.

Do roku 1999 hrál mladé a krásné Denise Richards osud do karet. Žádné extra role sice na kontě neměla, zato ale měla celou kariéru před sebou. Ta měla odstartovat tím, že získala roli Bond Girl v bondovce Jeden svět nestačí. Denise ale tuto příležitost neproměnila, naopak. Za svůj herecký výkon po boku Pierce Brosnana v roli Jamese Bonda získala cenu Zlatá malina jakožto nejhorší herečka ve filmu. Od té doby se víc než její výkony řešilo její nevydařené manželství s hollywoodským bouřlivákem Charliem Sheenem. Denise se už nikdy nepodařilo vyšplhat na vrchol, roky utekly jako voda a z krásné blondýnky je postarší odkvetlá herečka s plastikami, která se naposledy objevila v reality show.

Alicia Silverstone

Pamatujete si ještě tu roztomilou mladou dívku, která zazářila ve videoklipech kapely Aerosmith Cryin‘ a Crazy? Tato herecká příležitost jí otevřela dveře do Hollywoodu, kde jí do klína spadla role rozmazlené Cher v kultovní teenage klasice Bezmocná a o dva roky později už hrála ve snímku Batman a Robin. Těžko říct, co se stalo, ale od té doby už získávala jenom vedlejší a zapomenutelné role a žádný její další herecký výkon se nedal označit jako pozoruhodný tak, jak to předvedla v roli Cher.