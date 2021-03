Možná znáte kokosový, mandlový či arganový olej, ovšem ricinový olej? Ten používaly už naše prababičky a považovaly ho za úžasného pomocníka, zejména pokud jde o blahodárné účinky na pokožku. Kde všude vám může tento olej pomoci?

Ricinový olej má řadu příznivých účinků i pro tělo, využíval se pro detoxikaci, protože pomáhá pročistit střevní trakt. Ovšem s jeho dávkováním je zapotřebí velká opatrnost, má totiž silné projímavé účinky. Protože nemá žádnou výraznou vůni ani chuť, lze ho snadno „zneužít“ a přidat do jídla, aniž byste to poznali.

Mnohem širší využití, a zcela bezpečné, je užití na poli kosmetiky. Obsahuje totiž spoustu vitaminu E a dalších vitaminů a minerálů, omega-9 nenasycené kyseliny a další prospěšné látky. Je protizánětlivý, antivirový, antibakteriální a protiplísňový, takže ideální kosmetický společník.

Prevence vrásek

Ricinový olej obsahuje antioxidanty, které bojují proti volným radikálům v těle. Volné radikály jsou zodpovědné za urychlení stárnutí pleti, a tím pádem i tvorbu vrásek. Doporučuje se pro péči o oční okolí, protože má hustou konzistenci, tudíž nestéká. Dávejte ale pozor, aby se nedostal do očí, pálilo by vás to. Je ideální na mimické vrásky.

Pomocník v boji s akné

Máte-li aknózní pokožku, ricinový olej vám může také velmi pomoct. Díky svým antibakteriálním vlastnostem působí proti ucpávání pórů a vzniku bakteriální infekce.

Hydratuje pokožku

Ricinový olej má silné hydratační účinky, takže je vhodný pro suchou a citlivou pleť. Ideální je pro péči o vysušené rty. Stačí kapku vetřít do rtů a výsledek bude lepší než s balzámem na rty. Ricinový olej je také plný zdravých mastných kyselin, proto prospívá i pleti. Pokud ho budete chtít aplikovat na tvář, je vhodné ho smíchat s dalším olejem, například kokosovým nebo mandlovým. Dá se přidat i do bambuckého másla.

Ricinový olej na vlasy i pro řasy

Ricinový olej se doporučuje také na posílení a zahuštění řas, brání jejich vypadávání. Stačí nanést na starý zubní kartáček a aplikovat na řasy a nechat působit přes noc. Prokazatelné účinky má olej taky na regeneraci vlasů, hlavně zeslabených zesvětlováním či barvením. Jednou týdně si dopřejte masku na dvě hodiny nebo ji nechte působit přes noc. Připravíte ji tak, že ricinový olej nanesete na celý vlas od kořínků až po konečky, zabalíte do potravinové fólie a necháte působit. Pak vlasy umyjete běžným šamponem. Během dne pak můžete vetřít pár kapek oleje do vlasů a zbavíte je suchosti a taky nebudou elektrizovat.

Pomáhá v boji se striemi, jizvami i pigmentovými skvrnami

Ricinový olej je zázračný pomocník také v boji s jizvami a pigmentovými skvrnami. Pár kapek aplikujte ráno a večer na jizvy nebo skvrny, jemně vmasírujte a nechte vstřebat. Oceníte ho i v případě, že se vám po porodu udělaly strie. Ricinovým olejem masírujte postižená místa aspoň 2x denně. Výtečný je také na popáleniny od sluníčka či svědivá místa třeba po štípnutí komárem.

Na mozoly, otlaky a kuří oka

Díky hydratačním a hojivým účinkům se ricinový olej dá skvěle využít i na mozoly nebo kuří oka. Výborně pomáhá i v případě, že potřebujete odstranit hrubou kůži na patách. Chodidla dejte do teplé vody, aby pokožka změkla, pak použijte pemzu a poté vetřete ricinový olej.

Ricinový olej pomáhá proti bradavicím

Naneste si ricinový olej na prsty a vmasírujte ho na bradavici. Aplikujte alespoň třikrát týdně.

