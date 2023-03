Rituály pro ochranu domu: Vyčistí negativní energii a vyženou zlé duchy

Každá hádka s partnerem, dětmi i rodiči a jakákoli negativní energie se hromadí ve vašem domě, a to zejména v rozích. Když je jí moc, přestanete se tam cítit dobře a bude na vás padat nevysvětlitelná tíha. Zlé energie ale můžou přijít i zvenčí. Navoďte doma opět harmonii pomocí rituálů.

Generální magický úklid Negativní energii v bytě můžete opravdu vyčistit. Nejde ale o ledajaké vytírání podlahy nebo mytí oken, i když udržování čistoty do určité míry také pomůže. Vše zlé se rádo schovává hlavně v prachu, špíně a chaosu. Magická očista je ale o level výš. Při úklidu využijte očistné mantry a pozitivní zvukové vibrace. Do lavoru s vodou přimíchejte šalvěj a sůl a touto vodou poté důkladně vytřete všechny povrchy. Šalvěj odpuzuje zlo a čistí prostor, sůl pak zahání zlé entity a zbytky negativních myšlenek. Pomoci vám může i svěcená voda. Nemyslíme tu z kostela, ale čistou vodu z přírodního pramene. Přidejte do ní sůl a požehnejte ji mantrou nebo formulí: „Dobří duchové, vstupte do této vody a požehnejte ji, ve jménu nejvyššího dobra.“ Nalijte ji do láhve, uzavřete a nechte na ní vyhořet bílou svíci, kterou zapalte v době mezi východem slunce a polednem. Tehdy síly světla nabírají na síle. Jak se provádí vykuřování? Podívejte se na video:

Vykuřování Ochrana vykuřováním je prastará rituální očista, která se praktikuje v různých kulturách a znali ji i naši předci. Provádí se tak, že si vyberete vhodnou směs na ochranu (případně speciální tyčinku), zapálíte ji a necháte jen doutnat. Dýmem vykuřte všechny prostory. Na vykuřování se hodí bílá šalvěj, pelyněk, jalovec, kadidlo nebo myrha. Ve specializovaných obchodech seženete přímo směsi k tomu určené a kadidelnici.

Posvátné svíce K očistě se používají bílé svíce, k ochraně pak celobarevné černé svíce. Může to být přitom klasický válec, pyramida nebo koule. Se zapálenou svící projděte všechny místnosti a představte si přitom, jak se kolem domu vytváří ochranné energetické pole. Vizualizace je nesmírně důležitá, čím přesněji a živěji si ochranu představíte, tím více bude rituál fungovat. Nechte svíci nejlépe zcela dohořet, pokud ale hoření musíte přerušit, tak svíci zhaste, ale nikdy nesfoukávejte. Zbytky vosku můžete pohřbít do země nebo hodit do tekoucí vody a bez ohlédnutí odejít.

Věnec a další předměty Většinou je pro nás věnec hezká ozdoba na dveřích na Vánoce nebo Velikonoce. Tato tradice má ale magičtější význam. Už samotný kruh symbolizuje soudržnost, věčnost, rovnováhu, řád a ochranu. Na dveřích má pak chránit domov před vstupem negativních a zlých energií. Ochrannou funkci mají ale i další předměty, jako jsou třeba kameny. Konkrétně jde o obsidián, onyx, ametyst, záhnědu, granát, hematit, kunzit, lapis lazuli, nuumit nebo fosilie. Místo věnce můžete na vchodové dveře zavěsit i obyčejné zrcátko. Jde o méně známou ochrannou praktiku, zato velmi účinnou. Umí totiž odrážet a vracet negativní myšlenky zpátky, odkud vzešly.

Sůl Sůl je od středověku využívána jako jeden z hlavních prostředků zažehnávání zlých sil. Vysypává se na všechny prahy nebo se obsype celý dům zvenčí kolem dokola. Kruh je přitom nutné solí uzavřít. Můžete ji také sypat do rohů, kde se energie shromažďuje nejvíc. Někdy se dává také doprostřed místnosti v misce spolu s hořící bílou svící. Nechte ji vždy působit přes noc, aby do sebe negativitu nasála. Poté ji smeťte a vyhoďte nebo spláchněte.

Byliny a česnek Česnek podle pověsti neodhání jenom upíry, ale jakékoli zlé síly a dokáže před nimi ochránit váš dům. Dokonce má odhánět zloděje a závistivce. Stačí palice zavěsit nad dveře nebo do místnosti. Využít můžete i spoustu magických bylin, které mají ochrannou funkci. Například bříza chrání proti černé magii, pelyněk odhání démony a zlé síly, levandule zahání zlé účinky magie. Velmi známý je také bez černý, který chrání obydlí před blesky a zlými duchy. Proto se často vysazoval na zahradách, větvičky se dávaly do domácností a stájí. Dále pomáhá vysazení koriandru na zahradě a jeho zavěšování v domácnosti. To samé platí pro kopr, křen, routu, anděliku, řepík, popenec, rozmarýnu a lopuch. Babičky také drtily v hmoždíři směs bylinek – majoránku, bazalku, sušený plod černého bezu a kozlík lékařský. Poté prášek rozhazovaly nejprve u vstupních dveří a postupovaly do dalších místností. Přitom říkaly formuli: „Zlé znič, pošli pryč, dobrému pomoz, dej k domu klíč." To samé dělaly s usušeným lopuchem, který zalily alkoholem, láhev zavěsily nad zápraží tak, aby na ni svítil dorůstající měsíc. Po devadesáti hodinách láhev otevřely, nasypaly do ní špetku zlatobýlu a v noci výluh rozlily po kapkách kolem domu. Řekly přitom třikrát: „Přes sedm lopuchů neprojdeš, zloduchu!" Nakonec dodaly jedenkrát: „A tak se staň!"